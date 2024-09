Zezé Di Camargo quer organizar grupo para ajudar Zé Neto, afastado dos palcos por depressão

A- A+

Zezé Di Camargo está organizando um grupo de cantores para ajudar Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, afastado dos palcos desde agosto por causa de depressão. Em entrevista ao site Conceito Sertanejo, ele contou que ter combinado com Giovani, da dupla Gian & Giovani, e Edson, de Edson & Hudson, passar uns dias na casa do cantor.

"Eu até propus para a família e empresário dele, liguei, falei. Estava organizando uma turma de amigos, dentre eles estava o Giovani, o Edson, do Edson & Hudson. A gente ia juntar uns quatro ou cinco, para pegar o avião aqui em São Paulo, ia baixar lá na casa dele e falar assim: 'ó, viemos aqui ficar uns três, quatro dias com você'. Ia levar minha sanfona, e a gente ia ficar com ele lá uns três, quatro dias, o tanto que ele quisesse, cantando e tocando com ele para dar uma levantada no astral dele", disse Zezé.

A família de Zé Neto, no entanto, pediu que os amigos esperassem mais.





"A família pediu mais um tempo, estava ainda bem chateado... Não sei como explica isso. Ainda estava bem baqueado. Estamos só aguardando. Tudo é no tempo de vocês, da família. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zé, amizade mesmo por ele. É um cara que tem um coração maravilhoso, é um meninão no bom sentido. Sou apaixonado pelo Zé. É um cara muito especial, ele a família."

No último dia 12, Zé Neto, de 34 anos, voltou às redes sociais após a pausa na carreira para o tratamento de depressão e síndrome do pânico aguda. "Decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais para me cuidar, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho. Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante. Com certeza minha cura está bem próxima de acontecer", disse ele em vídeo.

