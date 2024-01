Zezé Di Camargo se prepara para fazer transplante de cabelo; veja outros famosos que também fizeram

A- A+

Noiva do sertanejo Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda contou nas redes sociais que o cantor raspou o cabelo para realizar um implante capilar. Segundo a influenciadora, ele estava ficando com o cabelo ralo na região da coroa, onde muitos homens têm calvície.

"Já cresceu bastante, vai ficar cabeludo para fazer aquele topete dele. Estava ficando ralinho, como ele gosta de bastante topete ele repôs o que estava falhando", afirmou Graciele em vídeo.

Relembre outros famosos que, assim como Zezé, fizeram transplante de cabelo e barba:

Eliezer entrou na lista de famosos que se submeteram ao preenchimento de barba e ao transplante capilar. O ex-BBB foi até Fortaleza para fazer o procedimento, na clínica escolhida e indicada por Wesley Safadão, que passou pelo mesmo procedimento no ano passado.

Wesley Safadão preencheu a barba em julho de 2021 com o cirurgião Davi Pontes, o mesmo que operou Eliezer. O cantor revelou à época que estava insatisfeito com as falhas no seu rosto.

Malvino Salvador se submeteu ao transplante capilar no ano passado para cobrir suas entradas na cabeça. Meses depois, o ator acabou se tornando sócio da clínica que o tratou.

Morando em Portugal, Marcello Antony veio até ao Brasil para fazer um transplante capilar. O ator estava se queixando de queda capilar, o que estava deixando mais ralo seu cabelo.

Leandro Dlucca, marido de Cleo, é mais uma celebridade que se submeteu ao transplante capilar. Antes de passar pelo procedimento, o empresário contou que já havia tentado outras formas de fortalecer os fios.

Diego Hypolito aderiu a vários tratamentos estéticos, e o mais recente deles foi o transplante capilar.

Veja também

BBB 24 Bin Laden teme estar sendo visto como pivô das tretas na casa do BBB 24