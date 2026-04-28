Ziane Martins grava audiovisual no Bairro do Recife, com participação de Priscila Senna

Ziane Martins grava nesta sexta-feira, 1º de maio, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife, projeto audiovisual intitulado "Mundo da Ziane" - ocasião em que dará start a uma nova fase da carreira, iniciada a partir de vídeos publicados nas rede sociais, para depois ter se tornado vocalista da banda Sentimentos e, em seguida, partir para carreira solo.

Para a gravação, Ziane, que vem se destacando entre os nomes promissores da música brega em Pernambuco, terá entre as participações a cantora Priscila Senna. Além dela, Conde Só Brega, Carina Lins, Tayara Andrezza e Zaynara também sobem ao palco.









A gravação tem início a partir das 16h, com acesso gratuito ao público - que deve retirar os ingressos na plataforma Bilheteria Digital.

Intimista

Ziane tem o EP "Ziane Martins" lançado já na nova fase de sua carreira, com destaque para a faixa "Perdão Amor".



O seu ingresso na RME, produtora de brega que tem à frente Priscila Senna, também ganha destaque.



Vale lembrar que Ziane também participou do projeto "Elas com Elas", que recentemente foi gravado em Caruaru para um especial de São João.

SERVIÇO

Gravação de projeto audiovisual de Ziane Martins

Com participações de Priscila Senna, Conde Só Brega, Carina Lins, Tayara Andrezza e Zaynara

Quando: Sexta-feira, 1º de maio, a partir das 16h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingressos via Sympla

Informações: @zianemartinss