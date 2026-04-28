Ziane Martins grava audiovisual no Bairro do Recife, com participação de Priscila Senna
Além da 'Musa', Conde Só Brega, Carina Lins, Tyarar Andrezza e Zaynara também estão na gravação, marcada para esta sexta-feira, 1º de maio
Ziane Martins grava nesta sexta-feira, 1º de maio, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife, projeto audiovisual intitulado "Mundo da Ziane" - ocasião em que dará start a uma nova fase da carreira, iniciada a partir de vídeos publicados nas rede sociais, para depois ter se tornado vocalista da banda Sentimentos e, em seguida, partir para carreira solo.
Para a gravação, Ziane, que vem se destacando entre os nomes promissores da música brega em Pernambuco, terá entre as participações a cantora Priscila Senna. Além dela, Conde Só Brega, Carina Lins, Tayara Andrezza e Zaynara também sobem ao palco.
Leia também
• Renato e Seus Blue Caps é uma das atrações de festival que celebra a Jovem Guarda no Recife
• Forró do Interior: Capim com Mel e Capital do Sol são algumas das atrações de festival no Recife
A gravação tem início a partir das 16h, com acesso gratuito ao público - que deve retirar os ingressos na plataforma Bilheteria Digital.
Intimista
Ziane tem o EP "Ziane Martins" lançado já na nova fase de sua carreira, com destaque para a faixa "Perdão Amor".
O seu ingresso na RME, produtora de brega que tem à frente Priscila Senna, também ganha destaque.
Vale lembrar que Ziane também participou do projeto "Elas com Elas", que recentemente foi gravado em Caruaru para um especial de São João.
SERVIÇO
Gravação de projeto audiovisual de Ziane Martins
Com participações de Priscila Senna, Conde Só Brega, Carina Lins, Tayara Andrezza e Zaynara
Quando: Sexta-feira, 1º de maio, a partir das 16h
Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingressos via Sympla
Informações: @zianemartinss