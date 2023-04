A- A+

Famosos Zilu Godoi faz cirurgia na gengiva e nega botox: "Não mexi no meu rosto" Influenciadora explicou sumiço das redes e recebeu críticas por supostos procedimentos estéticos

A influenciadora Zilu Godoi publicou um vídeo no seu Instagram, neste domingo, para explicar o seu sumiço das redes sociais. Ela explicou que fez fez "uma cirurgia grande na boca", devido à um problema em um canal dentário. Nos comentários do vídeo, algumas pessoas apontaram para a realização de procedimentos de botox, em tom de crítica. Ela negou.

"Aí tem botox, minha gente. Quase nem abre a boca", comentou uma pessoa em seu vídeo. "Acabei de dizer que fiz uma cirurgia na gengiva e estou com a boca dura meu amor. Não tenho botox, mas fiz cirurgia plástica sim", respondeu Zilu.

Outra seguidora a aconselhou a parar de "mexer no rosto" e disse que "esses procedimentos vão tirando nossas características".

"Te admiro, mas para de mexer no rosto. Você é admirável. Forte, levantou um homem em sua carreira, suportou muita coisa. Não precisa disso. Deixa suas rugas aparecerem, as bochechas caírem. Ficará linda. Não é ofensa . Tenho 63 anos e não quero mexer no meu rosto. Quero envelhecer naturalmente. Esses procedimentos vão tirando nossas características. E deixo quem quiser falar. Preciso estar bela interiormente. Nós não precisamos disso. Talvez te falem que ficou linda pra agradar. Você já é linda. Não faz mais nada. Não precisa. Temos que aceitar a idade biológica. Nada vai fazer nos parar de envelhecer", comentou outra seguidora.

"Não mexi no meu rosto. Fiz uma cirurgia no meu queixo que estava muito ruim e não me arrependo, porque ficou ótimo", respondeu Zilu.

Veja também

Televisão De volta ao estúdio, "Conversa com Bial" acerta ao apostar no esquema experimental de entrevistas