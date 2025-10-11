A- A+

SHOW Zimbra aporta no Recife com a turnê ''Tudo Se Refaz'', neste sábado (11), no Estelita Vocalista da banda de rock santista fala sobre a volta do baixista Guilherme Goes após mais de um ano de acidente, setlist do show e mais

A banda de rock santista Zimbra chega na capital pernambucana com a turnê ''Tudo Se Refaz'', neste sábado (11), às 16h, no Estelita Bar. Sobre a apresentação, o vocalista Rafael Costa, conhecido como Bola, respondeu de forma descontraída e direta: ''(Recife) é diferente sim, com certeza. Uma cidade que não sai do mapa da gente desde que começamos a sair de Santos para tocar''.

Bola diz a verdade quando afirma que a Zimbra tem presença anual garantida no Recife. Em 2023, a banda celebrou os 10 anos do álbum de estreia ''O Tudo, o Nada e o Mundo'', enquanto no ano passado apresentou o mais recente disco, ''Pouso'', ambos shows no Downtown Pub Zona Norte. Mais tarde, retornam ao palco do Estelita pela sexta vez, segundo as contas de Bola durante entrevista à Folha de Pernambuco.

A turnê ''Tudo Se Refaz'' também marca a volta do baixista Guilherme Goes após ter sofrido um acidente de buggy que provocou a perda de quatro dedos da mão direita, antes da Zimbra iniciar os shows de ''Pouso'', em julho de 2024. Mais de um ano depois, Gui aprendeu a tocar o baixo apenas com o polegar, momento que ''ressignificou tanto a banda, quanto a vida''.

"A gente voltar a fazer isso mais uma vez é um privilégio. Uma chance de olhar a vida e a música com outros olhos. Conseguir viver a vida sem ficar se lamentando ou olhando para trás é impressionante ver o quão empolgado o Gui fica por está vivo. Uma lição de vida brutal'', expressou Bola.

Formada por Bola (voz e guitarra), Vitor Fernandes (voz de apoio e guitarra), Guilherme Goes (baixo) e Pedro Furtado (bateria) chega no Recife com setlist marcante para os fãs, com foco nas faixas de ''Pouso'' - desta vez com o Gui presente no palco. Autores de músicas como ''Viva'', ''Eu Vivo Tudo'', ''Já sei'' e ''Azul'', as composições pop rock da Zimbra já alcançou os palcos de festivais como o Lollapalooza, em 2015, e o Rock in Rio, em 2019. Sem lembrar por completo do setlist, Bola ficou de perguntar aos Recursos Humanos (RH) se ''Casa de Vidro'', faixa do álbum de estreia, estaria na apresentação. Somente indo no show para descobrir quais canções completam o repertório.

''É louco o poder da letra gerar esse pertencimento. Isso me deixa feliz por conseguir fazer essa identificação com o público'', acrescentou Bola, que deixou para explicar o significado de ''Missão Apollo'' na sua biografia porque ''tem que manter no ar (o mistério) para o bem da minha pauta'', finalizou.



SERVIÇO

Zimbra no Recife - Turnê ''Tudo Se Refaz''

Quando: Sábado (11), 16h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385,Cabanga

Ingressos: a partir de R$ 60 no Sympla



