A- A+

HOMENAGEM Ziraldo ganhará uma estátua na cidade do Rio de Janeiro O desenhista foi velado no Museu de Arte Moderna do Rio, no domingo, (7)

O escritor e cartunista Ziraldo morreu no sábado, 6, aos 91 anos. Com uma contribuição inigualável ao universo dos quadrinhos brasileiros, o mineiro ganhará uma estátua na cidade do Rio de Janeiro, onde morava.

O desenhista foi velado no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM) no domingo, 7. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, compareceu à cerimônia e declarou que uma estátua será feita em homenagem ao criador de O Menino Maluquinho.

A informação também foi confirmada pela prefeitura.

"A gente sabe que Minas Gerais é muito conectada com o Rio, e o Ziraldo era um desses mineiros que marcou história desta cidade. A partir aqui do Rio que ele foi construindo esse legado, de um cara da cultura, uma pessoa interessante, boa de conversa. Teve uma vida muito bem vivida", disse o prefeito no velório do cartunista.

Veja também

celebridades Saiba quem é o filho de Arnold Schwarzenegger que foi à final do Campeonato Paulista