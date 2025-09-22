A- A+

LITERATURA Escritora Zoe X, conhecida pelo dark romance, confirma presença na Bienal do Livro de Pernambuco Para permanecer no anonimato, autora usa pseudônimo e só aparece de máscara em eventos públicos

Zoe X, um dos principais nomes do dark romance no Brasil, está confirmada na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontece de 3 a 12 de outubro de 2025, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

A escritora fenômeno de venda estará presente no evento nos dias 04 e 05 de outubro. A participação integra a “The Trevas Tour”, turnê nacional de divulgação do romance “Amor Profano”, publicado pela Editora Faro.

Apesar dos milhares de seguidores nas redes sociais, Zoe X prefere o anonimato. Além do pseudônimo, a autora sempre utiliza máscara em eventos público, para preservar sua verdadeira identidade.

A agenda da escritora na Bienal PE contempla participação em uma mesa sobre dark romance, seguida de sessão de autógrafos, no dia 04. Já no dia 05, ela terá outra sessão de autógrafos com seus leitores.

O romance “Amor Profano” acompanha Victória Blackwood, jovem determinada a construir uma vida estável ao lado de Alexander Hastings, amigo próximo de seu pai, um homem poderoso e 27 anos mais velho. Em uma trama que mistura desejo, ódio e poder, o relacionamento proibido entre eles se torna um jogo perigoso, onde fronteiras entre amor e destruição rapidamente se dissolvem.



*Com informações da assessoria de imprensa.

