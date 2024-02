"Zona de Perigo" foi música mais tocada no Carnaval da Bahia em 2023

A- A+

A música “Zona de Perigo”, gravada por Léo Santana e de autoria de Adriel Max, Yves, Pierrot Junior, Lukinhas, Fellla Fellings e Rafa Chagas, foi a mais tocada em trios elétricos e shows de Carnaval no estado da Bahia, em 2023. O levantamento foi feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

O último Carnaval na Bahia teve uma arrecadação em direitos autorais de R$ 4,4 milhões, proveniente de pessoas, canais e espaços que utilizaram música publicamente e fizeram o licenciamento por meio do Ecad. Esse total representou um crescimento de mais de 290% em comparação ao ano de 2022, quando o Carnaval no estado baiano arrecadou R$ 1,1 milhão em direitos autorais.

De acordo com o gerente do Ecad na Bahia, Fábio Cunha, o estado tem um Carnaval que extrapola as fronteiras do País e é reconhecido mundialmente.

“A diversidade é tão grande que todo ano a folia baiana lança hits que se espalham para outros estados. Temos um trabalho importante de licenciamento musical com o objetivo de garantir a remuneração em direitos autorais para compositores e artistas que tiveram suas músicas tocadas neste período de carnaval no estado", disse.

Para este ano, o Ecad lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância do pagamento do direito autoral, intitulada “Com Música, a Folia Fica Melhor”.

A ação é voltada para quem vai utilizar música publicamente em programações e eventos carnavalescos, como organizadores e promotores de shows, trios elétricos, blocos de rua, prefeituras, boates, clubes e outros.

