CINEMA "Zootopia 2" alcança US$ 1 bilhão nas bilheterias e quebra recorde entre animações Nove anos após o sucesso do primeiro filme, sequência da Disney se torna o longa com classificação livre mais rápido da história a atingir a marca, em apenas 17 dias

"Zootopia 2" acaba de entrar para o seleto clube dos filmes bilionários. A animação da Disney ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial em apenas 17 dias em cartaz, tornando-se o filme com classificação PG (livre, com orientação parental sugerida) mais rápido da história a alcançar esse patamar. Até o momento, o longa soma US$ 232,7 milhões nos Estados Unidos e impressionantes US$ 753,4 milhões no mercado internacional, consolidando-se como um dos maiores sucessos de 2025.

O filme é apenas o terceiro lançamento do ano a entrar no chamado “clube do bilhão”, ao lado de “Lilo & Stitch” (US$ 1,03 bilhão), também da Disney, e da animação chinesa “Ne Zha 2”, líder do ranking anual, com impressionantes US$ 1,9 bilhão. Ao todo, apenas 13 animações na história do cinema superaram a marca — dez delas produzidas pela Disney.

Lançado nove anos após o sucesso do primeiro filme, às vésperas do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, “Zootopia 2” teve uma estreia avassaladora, arrecadando US$ 158 milhões na América do Norte e US$ 559 milhões globalmente em seu primeiro fim de semana prolongado. O desempenho garantiu à sequência o segundo maior lançamento da história do feriado, além do melhor início de todos os tempos para uma animação e o quarto maior debut global do cinema, atrás apenas de fenômenos como “Vingadores: Ultimato” e “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”.

Um dos grandes fatores do desempenho internacional vem da China, onde o filme já arrecadou US$ 430 milhões, tornando-se o segundo maior lançamento estrangeiro da história do país, atrás apenas de “Vingadores: Ultimato”. O sucesso da franquia por lá cresceu ainda mais após a inauguração da área temática Zootopia Land, no parque Shanghai Disneyland.

Dirigido por Jared Bush e Byron Howard, o filme retoma o universo da metrópole habitada por animais e reúne novamente a coelha policial Judy Hopps e a raposa vigarista Nick Wilde, agora envolvidos na investigação de um misterioso novo morador reptiliano. Com boas críticas, forte boca a boca e a escassez recente de lançamentos familiares, "Zootopia 2" se consolidou como a maior animação desde "Moana 2", que arrecadou US$ 1,059 bilhão em 2024.

