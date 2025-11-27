A- A+

CINEMA ''Zootopia 2'' expande universo e apresenta o novo personagem Gary De'Snake ao público Filme, que chega nos cinemas brasileiros nesta quinta (27), pode superar 500 milhões de dólares de bilheteria em seu fim de semana de estreia

Nove anos depois da primeira animação, o filme ''Zootopia 2'' retorna aos cinemas com a expansão do universo de antropomórficos - antes composto apenas por mamíferos - apresentando répteis, híbridos, pássaros e anfíbios, além de animais marinhos e de estimação. A sequência chega nesta quinta-feira (27) nas telonas brasileiras, justamente em 2025, o Ano da Serpente, não por acaso o mais apropriado para a trama.

A grande novidade da sequência é apresentar os desconhecidos habitantes de Zootopia, além de introduzir os habitats dos novos animais. E quem chama atenção na sequência é Gary De'Snake, a primeira cobra avistada na metrópole de Zootopia depois de muitos anos. O personagem deseja superar os estereótipos dado aos répteis, que vivem secretamente na cidade, mas um mal-entendido faz com que a figura escape da dupla de protagonistas.

Já a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde resolveram uma série de casos durante os últimos anos, depois dos dois solucionarem um grande esquema no longa original. Em ‘’Zootopia 2’’, os protagonistas são convocados a integrar o programa de aconselhamento ‘’Parceiros em Crise’’, para provar a sintonia da dupla de detetives, após um desgaste no relacionamento.

''Zootopia 2'' pode superar 500 milhões de dólares de bilheteria em seu fim de semana de estreia, segundo o agregador Discussing Film. A previsão inclui uma arrecadação de mais de 200 milhões de dólares na China, o que tornaria a animação a maior estreia para um filme hollywoodiano no território chinês desde a COVID-19.

A dublagem brasileira de ''Zootopia 2'' é protagonizada por Rodrigo Lombardi e Monica Iozzi, respectivamente, como Nick e Judy. Ambos já haviam interpretado as vozes no Zootopia original, enquanto a cobra Gary fica por conta de Danton Mello, na versão nacional.



