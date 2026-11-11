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CIRCO "Zuada" reúne 12 números de circo contemporâneo no Teatro Hermilo Borba Filho Mostra gratuita, no dia 18 de novembro, apresenta criações de artistas da Região Metropolitana do Recife desenvolvidas em residência artística coordenada pela Cia. Devir

O circo contemporâneo pernambucano ocupa o palco do Teatro Hermilo Borba Filho no próximo dia 18 de novembro.

A partir das 19h, a Zuada: Mostra de Circo Daqui apresenta doze trabalhos de artistas residentes na Região Metropolitana do Recife, resultado de um processo de investigação e experimentação coletiva conduzido pela Cia. Devir. A programação tem entrada gratuita e contará com interpretação em Libras.

Os números foram concebidos ou aperfeiçoados durante a residência artística Corpo Circense em Criação, iniciativa de formação com carga horária de 30 horas, que teve como eixo a construção compartilhada de conhecimentos.

Ao longo dos encontros, os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver propostas autorais, trocar referências e investigar outras possibilidades de expressão por meio da linguagem circense.

A programação inclui "Assum Preto" (Cia. Devir); "Kairo" (Monick Pequeno); "TEAmo, MEamo" (Ariel Moura); "Mais Amor" (Caetano); "Território de Atrito" (Fernanda Victor); "Ainda assim, respiro" (Karoline Melo); "A cabeça da palhaça" (Carresi/Palhaça RiRi de Ridiculana); "Okupa: Sola pelo território" (Palhaça Okupa); "Deusa" (Ilka Marcionila); "Ribeirinha" (Cecília Araújo); "A Travessa" (Ray/Kali Abola); e "Modo Avião" (Ornella).

Com mais de dez anos de atuação na pesquisa e criação circense, a Cia. Devir desenvolveu a formação a partir de propostas apresentadas pelos próprios artistas, que podiam partir tanto de esboços quanto de números já estruturados.

A coordenação ficou a cargo de João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima, fundadores da companhia, responsáveis também por acompanhar individualmente os processos criativos.

Entre os aspectos trabalhados estiveram a construção da presença cênica, a exploração das capacidades corporais, a relação com a plateia e a busca por caminhos expressivos que desafiassem os repertórios habituais de cada participante. A metodologia combinou acompanhamento artístico e debates em grupo, estimulando diferentes olhares sobre as criações.

“A residência surge do nosso desejo de compartilhar essa nossa bagagem de mais de dez anos e preencher lacunas que vemos na formação circense do Recife. Para nos formarmos, precisamos muitas vezes sair do estado para renovarmos nossas pesquisas e conhecimentos. É um prazer enorme poder reorganizar esses conhecimentos e contribuir na formação de outros alunos”, afirma Vitor Lima.

Além dos 12 trabalhos dos residentes, a mostra terá uma apresentação da própria Cia. Devir. Depois da programação artística, o público será convidado a participar de uma conversa com os criadores, que vão compartilhar os caminhos percorridos durante a residência e as questões surgidas na elaboração dos números.

Para João Lucas Cavalcanti, esse encontro também integra a formação dos artistas, ao ampliar o contato com a plateia e incentivar a reflexão sobre a própria produção.

“Sempre achamos muito importante ter essa aproximação com o público, justamente para termos esse momento especial de trocas, em que ideias, informações e dúvidas circulam. Entendemos a apresentação e a roda também como parte desse processo formativo da residência, para que os artistas possam se entender cada vez mais enquanto agentes que também precisam cuidar de suas criações e saber falar sobre seu trabalho”, conclui.

A Zuada: Mostra de Circo Daqui é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Recife (PNAB Recife).



SERVIÇO

"Zuada: Mostra de Circo Daqui"

Quando: Quarta-feira (18), às 19h,

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Av. Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito



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