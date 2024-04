"Zunido da Mata", álbum de estreia de Renata Rosa, ganha edição em vinil, 20 anos depois

A- A+

"Zunido da Mata", álbum de estreia da 'cantora, compositora e multi-instrumentista pernambucana Renata Rosa, lançado no Brasil em 2003 de forma independente e consagrado, no ano seguinte, com o prestigioso prêmio Choc de L’Année 2004, da revista francesa Le Monde de la Musique - um dos principais prêmios europeus voltados para a música mundial - ganhou uma edição em vinil pela Rocinante Três Selos.

Disponível à venda no site da Rocinante, a partir desta sexta-feira (5), a bolacha ganha edição especial com capa dupla, 180 gramas, vinil na cor amarela e com texto de Bento Araújo comentando faixa a faixa. São 13 canções que fazem uma imersão em diversas referências como o coco, a ciranda, o canto polifônico caboclo/indígena, o perré (ritmo do caboclinho presente na música Zunido da Mata, que batiza o álbum), entre outros para apresentar um som único e marcante.



Ouça:

Pesquisa na cultura popular

Há 20 anos, Renata Rosa mergulhava na poesia e os ritmos da Zona da Mata de Pernambuco e do Baixo São Francisco Alagoano, que são a matéria prima do disco "Zunido na Mata". Duas décadas depois, a artista celebra este marco da carreira com a edição em vinil do trabalho que inaugurou a sua trajetória na música.

“Zunido da Mata" é um álbum de inspiração muito visual, que emana as vivências concretas, terrenas e também a força criativa e mágica de sua comunidade e das brincadeiras. Rabeca e viola nordestina, baixo, muita improvisação, jogos de vozes, o canto que ondula como uma brasa no meio da noite sobre usinas de percussão. É um álbum onde fecundam-se os cocos, cirandas, maracatus rurais, catimbós, polifonias vocais caboclas e influências urbanas para criar um novo som, com uma certa sofisticação na combinação de arranjos, ritmos e melodias, que passa a energia do transe e que conserva uma incrível força de comunhão festiva”, define Renata Rosa

“Zunido da Mata conjuga a força da cultura tradicional popular à uma sofisticação na combinação de arranjos, ritmos e melodias, que trazem um equilíbrio harmônico, deixando em primeiro plano a voz possante e clara dessa jovem cantora brasileira”. Lançado finalmente no formato LP, 'Zunido da Mata' continua atual e relevante, colocando Renata Rosa como uma das artistas mais vitais do Brasil", escreveu o jornalista Benjamim Minimum, Editor da Revista Mondomix-França, na época do lançamento.

Álbum de estreia da pernambucana Renata Rosa completa 20 anos com uma edição em vinil

Zunido da Mata

Renata Rosa

2003/2024

Lado A

A1. Corta o pau (Renata Rosa, Mestre Eduardo) 3:55

A2. Mucuña (Guilherme Medeiros) 3:11

A3. Sereia (domínio público / adaptação de Renata Rosa, Telma César e Renata Mattar) 3:38

A4. Me leva (Renata Rosa) 3:17

A5. Pimenta com pitu (Luiz Paixão) 0:20

A6. Piau (domínio público / adaptação de Renata Rosa) 3:53

A7. Ô palmeira (samba de coco tradicional) 0:36

Lado B

B1. Lá em São Paulo (domínio público / para Biu Roque) 5:21

B2. Brilhantina (samba de coco tradicional) 3:03

B3. Pavão (Rojão de Roça) 0:27

B4. Zunido da mata (Renata Rosa) 4:09

B5. Assentei praça (domínio público) 3:32

B6. Serrador (Chico Antônio, Paulírio / adaptação de Renata Rosa e Nilton Jr.) 1:44

Veja também

BBB 24 Reta final no BBB 24 causa confusão em Isabelle e sister pede para conversar com Giovanna