Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves estampa revista americana

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, teve seu primeiro registro feito nesta quinta-feira, 15, para a People, revista americana.

A menina nasceu na quarta-feira (14), em Miami, Estados Unidos, por escolha das mamães.

"Cantora brasileira Ludmilla e sua mulher Brunna Gonçalves compartilham a primeira foto de sua filha", escreveu a revista em uma postagem no Instagram.

Também para a People, o casal disse: "A chegada da Zuri mudou tudo. Nosso amor, que já era enorme, se multiplicou."



"Estamos vivendo um momento de grande alegria e realização, como se estivéssemos no paraíso. Hoje, se alguém me perguntar o que é amor, eu sei a resposta."



O nascimento de Zuri torna ela cidadã dos Estados Unidos, de acordo com a Constituição Americana. Ela poderá ter cidadania dupla, caso as mães optem, já que são brasileiras.



Casadas desde 2019, Brunna e Ludmilla foram até os Estados Unidos para a realização da fertilização in vitro, método escolhido para o nascimento da filha no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero.



Em janeiro, Ludmilla se apresentou no "Big Brother Brasil 25" e revelou o nome de Zuri.

A inspiração vem do idioma suaíli, falado em países da África Oriental, como Quênia, Uganda, Moçambique e na República Democrática do Congo.

No idioma, existe a palavra "nzuri", que significa "linda", "bonita". Ao "aportuguesar", o nome perdeu o "n" inicial.

