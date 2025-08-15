Zuri, Rás, Uri, Ilha Nomes incomuns ganham mais um com Palo, filho de Mariana Rios, e geram debate
MC Daniel, Ludmilla e o casal Eliezer e Viih Tube surpreenderam a web ao batizarem seus pequenos com palavras incomuns
Desde que Mariana Rios anunciou no programa “Saia justa”, do GNT, que o filho que espera com o empresário Juca Diniz se chamará Palo, pipocaram comentários e discussões nas redes sociais sobre a escolha do casal. Segundo a artista, o nome, de origem espanhola, simboliza “força, resistência e resiliência”, remetendo àquele que cresce, floresce e frutifica. Atualmente, a atriz está em seu quarto mês de gestação.
“Porque famoso adora complicar a vida dos filhos com esses nomes exóticos?”, questionou um internauta. Fato é que alguns famosos têm buscado inspirações mais distantes e optado por nomes considerados “diferentões”, que fogem do comum e despertam curiosidade.
Veja a seguir alguns destes nomes e os seus respectivos significados:
Zuri
O nome da filha da Ludmilla e Brunna Gonçalves, que nasceu no mês passado, tem origem africana, da língua suaíli, e representa os encantos, a suavidade e o poder de uma mulher. Ainda assim, pode ser usado por crianças do sexo masculino, já que é considerado unissex. A cantora e a bailarina já haviam dito que desejam que os significados de beleza, força e doçura associados a “Zuri” possam se refletir na vida da filha.
Rás
O primogênito de MC Daniel e da empresária Lorena Maria recebeu o nome Rás, que gerou curiosidade nas redes. Com raízes na história africana, seu significado é “chefe” ou “líder” e remete a Rás Tafári, nome de nascimento de Haile Selassie, imperador da Etiópia entre 1930 e 1974. O nome carrega um forte simbolismo de liderança e poder espiritual, refletindo o desejo do casal de ver o filho crescer com valores de força e sabedoria.
Ravi
Com origem no sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia, Ravi significa “o Sol” ou “Deus do Sol”. Um outro significado, de origem francesa, é “encantado” ou “arrebatador”. Este foi o nome escolhido pelos influencers e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer para o filho do casal, que já tem Lua, outro nome obviamente inspirado em um astro.
Zaya, filha de Simone Mendes
Simone Mendes tinha o desejo de batizar a filha como Zara. Mas o marido da cantora sertaneja, o empresário Kaká Diniz, não gostava do nome e preferia Maya. A solução foi encontrada no meio do caminho entre os dois termos. "Kaká queria um nome, eu queria outro... O nome, no fim, é uma mistura", explica a artista. Assim, portanto, surgiu Zaya (Maya + Zara), filha de ambos, hoje com 4 anos.
Kiron, filho de Paulo Zulu
O nome do caçula do modelo Paulo Zulu remete à figura mitológica do Quíron, um centauro considerado superior pelo próprio pai, Cronos, deus do tempo. A criança — fruto do relacionamento com a também modelo Elaine Quisinski — tem 3 anos de idade.
Uri, filho de Letícia Colin
O nome Uri — filho do casal de atores formado por Letícia Colin e Michel Melamed, que é judeu — faz referência a um nome bíblico, que em "Gênesis" é pai de Besaliel. Vem da palavra hebraica "uriyah", e significa "Deus é minha luz". "A gente quis escolher um nome que tivesse um legado. Para a maioria das pessoas, que não é da comunidade judaica, soa diferente, mas em Israel é super comum, como 'João' aqui no Brasil", explicou a artista, ao falar sobre o filho, hoje com 5 anos.
Samba, filho de Seu Jorge
Não foi fácil, para o cantor Seu Jorge e terapeuta Karina Barbieri batizarem o filho com o nome de Samba. Na primeira tentativa, o cartório se recusou a batizar a criança recém-nascida dessa forma. A justificativa era de que se tratava de um nome "incomum" e que poderia vir a ridicularizar a criança. Diante dos argumentos da família — e da repercussão do caso —, o cartório decidiu, depois, optar pelo registro do nome. E assim se chama o bebê: Samba.
Blue Ivy, Rumi e Sir, filhos de Beyoncé
Blue Ivy é o nome nada comum da filha mais velha (hoje com 13 anos) dos cantores Beyoncé e Jay-Z. Em inglês, Blue significa "azul". O casal ainda tem os gêmeos Rumi (especula-se que seja uma homenagem a um poeta persa do século XIII) e Sir (que seria uma referência ao poema mais famoso desse mesmo escritor).
Ilha, filha de Maurício Mattar
Maurício Mattar gosta mesmo de colocar nomes diferentes nos filhos. Pai dos jovens Luã, Rayra e Petra, ele batizou a filha caçula e recém-nascida de... Ilha. Nem precisa de tradução, não é mesmo? É este o significado do nome da menina, fruto do relacionamento do artista com Shay Dufau: ilha — uma porção de terra cercada por mar.
Ayra, filha de Malvino Salvador
Malvino Salvador e a mulher Kyra Gracie seguiram uma tradição da família da lutadora por nomes fortes, com as letras "k" ou y". Eles, então, optaram por Ayra. O ator contou que escolheu esse nome por conta de uma personagem do seriado "Game of thrones". Ele também é pai de Kyara e Sofia.