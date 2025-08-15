A- A+

Famosos Zuri, Rás, Uri, Ilha Nomes incomuns ganham mais um com Palo, filho de Mariana Rios, e geram debate MC Daniel, Ludmilla e o casal Eliezer e Viih Tube surpreenderam a web ao batizarem seus pequenos com palavras incomuns

Desde que Mariana Rios anunciou no programa “Saia justa”, do GNT, que o filho que espera com o empresário Juca Diniz se chamará Palo, pipocaram comentários e discussões nas redes sociais sobre a escolha do casal. Segundo a artista, o nome, de origem espanhola, simboliza “força, resistência e resiliência”, remetendo àquele que cresce, floresce e frutifica. Atualmente, a atriz está em seu quarto mês de gestação.

"Porque famoso adora complicar a vida dos filhos com esses nomes exóticos?", questionou um internauta. Fato é que alguns famosos têm buscado inspirações mais distantes e optado por nomes considerados "diferentões", que fogem do comum e despertam curiosidade.





Veja a seguir alguns destes nomes e os seus respectivos significados:

Zuri



Ludmilla e Brunna Gonçalves com a filha, Zuri — Foto: Reprodução/Instagram

O nome da filha da Ludmilla e Brunna Gonçalves, que nasceu no mês passado, tem origem africana, da língua suaíli, e representa os encantos, a suavidade e o poder de uma mulher. Ainda assim, pode ser usado por crianças do sexo masculino, já que é considerado unissex. A cantora e a bailarina já haviam dito que desejam que os significados de beleza, força e doçura associados a “Zuri” possam se refletir na vida da filha.

Rás



MC Daniel e a empresária Lorena Maria com o primogênito, Rás — Foto: Reprodução/Instagram

O primogênito de MC Daniel e da empresária Lorena Maria recebeu o nome Rás, que gerou curiosidade nas redes. Com raízes na história africana, seu significado é “chefe” ou “líder” e remete a Rás Tafári, nome de nascimento de Haile Selassie, imperador da Etiópia entre 1930 e 1974. O nome carrega um forte simbolismo de liderança e poder espiritual, refletindo o desejo do casal de ver o filho crescer com valores de força e sabedoria.

Ravi

Viih Tube com os filhos, Ravi e Lua — Foto: Reprodução Instagram

Com origem no sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia, Ravi significa “o Sol” ou “Deus do Sol”. Um outro significado, de origem francesa, é “encantado” ou “arrebatador”. Este foi o nome escolhido pelos influencers e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer para o filho do casal, que já tem Lua, outro nome obviamente inspirado em um astro.

Zaya, filha de Simone Mendes



A cantora Simone Mendes com a filha Zaya, de 2 anos — Foto: Reprodução/Instagram



Simone Mendes tinha o desejo de batizar a filha como Zara. Mas o marido da cantora sertaneja, o empresário Kaká Diniz, não gostava do nome e preferia Maya. A solução foi encontrada no meio do caminho entre os dois termos. "Kaká queria um nome, eu queria outro... O nome, no fim, é uma mistura", explica a artista. Assim, portanto, surgiu Zaya (Maya + Zara), filha de ambos, hoje com 4 anos.

Kiron, filho de Paulo Zulu



Paulo Zulu com o filho Kiron, de 1 ano, em praia na Guarda do Embaú, em Santa Catarina — Foto: Reprodução/Instagram

O nome do caçula do modelo Paulo Zulu remete à figura mitológica do Quíron, um centauro considerado superior pelo próprio pai, Cronos, deus do tempo. A criança — fruto do relacionamento com a também modelo Elaine Quisinski — tem 3 anos de idade.

Uri, filho de Letícia Colin

O nome Uri — filho do casal de atores formado por Letícia Colin e Michel Melamed, que é judeu — faz referência a um nome bíblico, que em "Gênesis" é pai de Besaliel. Vem da palavra hebraica "uriyah", e significa "Deus é minha luz". "A gente quis escolher um nome que tivesse um legado. Para a maioria das pessoas, que não é da comunidade judaica, soa diferente, mas em Israel é super comum, como 'João' aqui no Brasil", explicou a artista, ao falar sobre o filho, hoje com 5 anos.

Samba, filho de Seu Jorge



Seu Jorge com a mulher Karina Babieri nos meses finais da gestação de Samba — Foto: Reprodução/ Instagram



Não foi fácil, para o cantor Seu Jorge e terapeuta Karina Barbieri batizarem o filho com o nome de Samba. Na primeira tentativa, o cartório se recusou a batizar a criança recém-nascida dessa forma. A justificativa era de que se tratava de um nome "incomum" e que poderia vir a ridicularizar a criança. Diante dos argumentos da família — e da repercussão do caso —, o cartório decidiu, depois, optar pelo registro do nome. E assim se chama o bebê: Samba.

Blue Ivy, Rumi e Sir, filhos de Beyoncé

Blue Ivy é o nome nada comum da filha mais velha (hoje com 13 anos) dos cantores Beyoncé e Jay-Z. Em inglês, Blue significa "azul". O casal ainda tem os gêmeos Rumi (especula-se que seja uma homenagem a um poeta persa do século XIII) e Sir (que seria uma referência ao poema mais famoso desse mesmo escritor).





Jay-Z e Beyoncé juntos aos três filhos, Blue Ivy, então com 7 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, 2, em post no Instagram de 1º de janeiro de 2020 — Foto: Instagram (@beyonce) / Reprodução

Ilha, filha de Maurício Mattar

Maurício Mattar gosta mesmo de colocar nomes diferentes nos filhos. Pai dos jovens Luã, Rayra e Petra, ele batizou a filha caçula e recém-nascida de... Ilha. Nem precisa de tradução, não é mesmo? É este o significado do nome da menina, fruto do relacionamento do artista com Shay Dufau: ilha — uma porção de terra cercada por mar.





Shay Dufau, Ilha Mattar e Maurício Mattar: família — Foto: Reprodução/Instagram

Ayra, filha de Malvino Salvador

Malvino Salvador e a mulher Kyra Gracie seguiram uma tradição da família da lutadora por nomes fortes, com as letras "k" ou y". Eles, então, optaram por Ayra. O ator contou que escolheu esse nome por conta de uma personagem do seriado "Game of thrones". Ele também é pai de Kyara e Sofia.





Malvino Salvador com as filhas Ayra, Kyara e Sofia, a mais velha — Foto: Reprodução/Instagram

