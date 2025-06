Zuri, Ravi, Uri, Samba, Ilha... Veja nomes "diferentões" que famosos deram aos filhos e inspire-se

A- A+

Um dos momentos mais importantes para mamães e papais durante a gestação costuma ser a escolha do nome do bebê. Algumas pessoas já têm alguma ideia em mente há muito tempo, enquanto outras preferem seguir tradições, como homenagear antepassados ou consultar referências bíblicas, por exemplo.

Já alguns famosos têm buscado inspirações mais distantes e optam por nomes considerados “diferentões”, que fogem do comum e despertam curiosidade.

Veja a seguir alguns destes nomes e inspire-se:

Zuri

Ludmilla e Brunna Gonçalves com a filha, Zuri — Foto: Reprodução/Instagram

O nome da filha da Ludmilla e Brunna Gonçalves, que nasceu no mês passado, tem origem africana, da língua suaíli, e representa os encantos, a suavidade e o poder de uma mulher. Ainda assim, pode ser usado por crianças do sexo masculino, já que é considerado unissex. A cantora e a bailarina já haviam dito que desejam que os significados de beleza, força e doçura associados a “Zuri” possam se refletir na vida da filha.

Rás

MC Daniel e a empresária Lorena Maria com o primogênito, Rás — Foto: Reprodução/Instagram

O primogênito de MC Daniel e da empresária Lorena Maria recebeu o nome Rás, que gerou curiosidade nas redes. Com raízes na história africana, seu significado é “chefe” ou “líder” e remete a Rás Tafári, nome de nascimento de Haile Selassie, imperador da Etiópia entre 1930 e 1974. O nome carrega um forte simbolismo de liderança e poder espiritual, refletindo o desejo do casal de ver o filho crescer com valores de força e sabedoria.

Ravi

Viih Tube com os filhos, Ravi e Lua — Foto: Reprodução Instagram

Com origem no sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia, Ravi significa “o Sol” ou “Deus do Sol”. Um outro significado, de origem francesa, é “encantado” ou “arrebatador”. Este foi o nome escolhido pelos influencers e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer para o filho do casal, que já tem Lua, outro nome obviamente inspirado em um astro.

Zaya, filha de Simone Mendes

A cantora Simone Mendes com a filha Zaya, de 2 anos — Foto: Reprodução/Instagram

Simone Mendes tinha o desejo de batizar a filha como Zara. Mas o marido da cantora sertaneja, o empresário Kaká Diniz, não gostava do nome e preferia Maya. A solução foi encontrada no meio do caminho entre os dois termos. "Kaká queria um nome, eu queria outro... O nome, no fim, é uma mistura", explica a artista. Assim, portanto, surgiu Zaya (Maya + Zara), filha de ambos, hoje com 4 anos.

Kiron, filho de Paulo Zulu

Paulo Zulu com o filho Kiron, de 1 ano, em praia na Guarda do Embaú, em Santa Catarina — Foto: Reprodução/Instagram

O nome do caçula do modelo Paulo Zulu remete à figura mitológica do Quíron, um centauro considerado superior pelo próprio pai, Cronos, deus do tempo. A criança — fruto do relacionamento com a também modelo Elaine Quisinski — tem 3 anos de idade.

Uri, filho de Letícia Colin

Leticia Colin e o filho Uri — Foto: Reprodução/Instagram

O nome Uri — filho do casal de atores formado por Letícia Colin e Michel Melamed, que é judeu — faz referência a um nome bíblico, que em "Gênesis" é pai de Besaliel. Vem da palavra hebraica "uriyah", e significa "Deus é minha luz". "A gente quis escolher um nome que tivesse um legado. Para a maioria das pessoas, que não é da comunidade judaica, soa diferente, mas em Israel é super comum, como 'João' aqui no Brasil", explicou a artista, ao falar sobre o filho, hoje com 5 anos.

Samba, filho de Seu Jorge

Seu Jorge com a mulher Karina Babieri nos meses finais da gestação de Samba — Foto: Reprodução/ Instagram

Não foi fácil, para o cantor Seu Jorge e terapeuta Karina Barbieri batizarem o filho com o nome de Samba. Na primeira tentativa, o cartório se recusou a batizar a criança recém-nascida dessa forma. A justificativa era de que se tratava de um nome "incomum" e que poderia vir a ridicularizar a criança. Diante dos argumentos da família — e da repercussão do caso —, o cartório decidiu, depois, optar pelo registro do nome. E assim se chama o bebê: Samba.

Blue Ivy, Rumi e Sir, filhos de Beyoncé

Jay-Z e Beyoncé juntos aos três filhos, Blue Ivy, então com 7 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, 2, em post no Instagram de 1º de janeiro de 2020 — Foto: Instagram (@beyonce) / Reprodução

Blue Ivy é o nome nada comum da filha mais velha (hoje com 13 anos) dos cantores Beyoncé e Jay-Z. Em inglês, Blue significa "azul". O casal ainda tem os gêmeos Rumi (especula-se que seja uma homenagem a um poeta persa do século XIII) e Sir (que seria uma referência ao poema mais famoso desse mesmo escritor).

Ilha, filha de Maurício Mattar

Shay Dufau, Ilha Mattar e Maurício Mattar: família — Foto: Reprodução/Instagram

Maurício Mattar gosta mesmo de colocar nomes diferentes nos filhos. Pai dos jovens Luã, Rayra e Petra, ele batizou a filha caçula e recém-nascida de... Ilha. Nem precisa de tradução, não é mesmo? É este o significado do nome da menina, fruto do relacionamento do artista com Shay Dufau: ilha — uma porção de terra cercada por mar.

Ayra, filha de Malvino Salvador

Malvino Salvador com as filhas Ayra, Kyara e Sofia, a mais velha — Foto: Reprodução/Instagram

Malvino Salvador e a mulher Kyra Gracie seguiram uma tradição da família da lutadora por nomes fortes, com as letras "k" ou y". Eles, então, optaram por Ayra. O ator contou que escolheu esse nome por conta de uma personagem do seriado "Game of thrones". Ele também é pai de Kyara e Sofia.

Veja também