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Economia 100+ Labs Brasil seleciona cinco startups para impulsionar sustentabilidade na cadeia de bebidas Projeto da Ambev e PepsiCo testará novas soluções em energia, resíduos e água nas operações

O programa de inovação aberta 100+ Labs Brasil, promovido pela Ambev e PepsiCo em parceria com a Ball, Valgroup e executado pelo Quintessa, selecionou cinco startups para desenvolver projetos-piloto voltados a desafios socioambientais da indústria de bebidas. As escolhidas foram definidas após um processo seletivo que reuniu 235 inscritas e abrange áreas como eficiência energética, gestão de recursos hídricos, resíduos e agricultura.

Os projetos começaram a ser testados em julho em diferentes unidades e regiões do continente. A startup Solavite aplicará sua tecnologia de tratamento de incrustações em caldeiras na fábrica de Jaguariúna (SP), enquanto a GLR implementará filtros modulares para emissões industriais na planta de Ponta Grossa (PR). No Norte do país, a Yattó fará um diagnóstico sobre a cadeia de reciclagem de vidro e alumínio nas cidades de Manaus (AM) e Belém (PA).

A agenda sustentável inclui ainda o monitoramento ambiental e hídrico: a Perennial atuará na medição de carbono no solo em 10 mil hectares no Uruguai, enquanto a Yágua implementará sistemas de digitalização de medidores de água na unidade fabril de Campo Grande (RJ).

A partir da avaliação do desempenho desses pilotos, Ambev, PepsiCo, Ball e Valgroup analisarão a possibilidade de expandir a aplicação das tecnologias para outras unidades da cadeia de valor. O 100+ Labs é uma iniciativa global que já acelerou mais de 235 startups em 41 países, aproximando soluções de inovação aberta dos desafios práticos das grandes indústrias.

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