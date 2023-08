A- A+

CONSUMIDOR 123 milhas suspende passagens Promo e gera revolta das redes; saiba como proceder Problema atinge pacotes com datas flexíveis, mesmo tipo que era vendido pela Hurb

A startup de viagens 123 Milhas revoltou clientes ao anunciar que não emitirá passagens já compradas de uma linha promocional com embarques programados entre setembro e dezembro deste ano.

O cancelamento atinge passagens vendidas nos pacotes PROMO, com preços muito abaixo dos praticados no mercado e datas flexíveis de embarque.

“Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha PROMO foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023”, disse a companhia em comunicado.

O assunto logou ficou entre os mais comentados nas redes sociais, com diversos usuários reclamando sobre o comportamento da empresa, que também virou alvo de memes.

Tem passagem da linha? Veja as principais perguntas e respostas a partir do que já foi anunciado pela empresa.

Passagens já emitidas serão mantidas?

Sim. Se você já recebeu a passagem, o localizador ou o e-ticket, a viagem está confirmada.

Como ficam os pedidos ainda não emitidos?

Os pedidos da linha "Promo" com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 não serão emitidos.

Nesse caso, a empresa informou que irá devolver integralmente os valores já pagos pelos clientes. A devolução será por meio de vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado.

A empresa afirma, no entanto, que esse recurso poderá ser usado para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes na 123milhas.

E os embarques a partir de janeiro de 2024 pela linha "Promo"? Posso solicitar o voucher?

A empresa orienta que os compradores já solicitem seus vouchers. A devolução, segundo a 123 Milhas, será feita nas mesmas condições dos clientes que embarcariam até dezembro de 2023.

Até quando o voucher ficará disponível?

Os vouchers recebidos pelos clientes da linha "Promo" poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da data de solicitação.

Onde solicitar os vouchers?

A solicitação poderá ser feita pelos canais oficiais da agência:

www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br, na aba "Promo 123";

ou pelo WhatsApp (31) 99397-0210.

Como receberei os vouchers solicitados?

Após a solicitação, você receberá seus vouchers em até 5 dias úteis pelo e-mail cadastrado do pagante.

Repetência

Não é a primeira vez que a empresa enfrenta queixas dos consumidores.

O anúncio rendeu comparação inevitáveis com o caso da Hurb, empresa do mesmo setor que enfrentou diversos problemas neste ano. O modelo da 123 Milhas é semelhante ao que costumava ser oferecido pela Hurb, que deixou milhares de passageiros na mão e foi proibida pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) de vender pacotes flexíveis.

De acordo com a 123Milhas, passagens já emitidas não serão canceladas. Mas clientes que ainda não receberam seus localizadores não irão viajar.

“Estamos devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes na 123milhas”, promete a empresa

