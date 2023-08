A- A+

Consumidor 123milhas: clientes da MaxMilhas, que se fundiu à empresa em janeiro, serão afetados? Empresas se juntaram no início de 2023, mas operações seguem independentes

Em janeiro, a 123milhas e a MaxMilhas, duas empresas especializadas em pacotes de viagem e turismo, anunciaram uma fusão. Na época, as companhias disseram que as operações seriam mantidas de forma independente.

Mas, na sexta-feira, consumidores da MaxMilhas ficaram preocupados quando a 123milhas anunciou que suspendeu os pacotes e a emissão de passagens da linha promocional, com previsão de embarque entre setembro e dezembro de 2023.

Essas passagens eram da categoria chamada flexível, quando a data de embarque não é definida no momento da compra.

Clientes da MaxMilhas, no entanto, não serão afetados. Em nota, a empresa explicou que é uma plataforma de viagens que oferece passagens aéreas, hospedagens e pacotes personalizados, mas nunca vendeu produtos “flexíveis”.

Por conta disso, não haverá qualquer cancelamento ou impacto nas viagens. Em relação à fusão, a MaxMilhas disse que tem sócios investidores em comum com a 123milhas, mas as empresas seguem com operações independentes.

Em nota, a 123milhas disse que responde apenas por ela.

Veja também

TURISMO 123milhas: Ministro anuncia suspensão de cadastro e diz que vai apurar modelo de negócio