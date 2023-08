123Milhas notificada pelo Procon Recife por suspensão de pacotes promocionais

A- A+

Nesta terça-feira, 22, o Procon Recife notificou a 123Milhas, após a empresa decidir suspender pacotes com datas flexíveis e emissões de passagens da linha promocional agendadas para os meses de setembro a dezembro deste ano. Durante esse período, o órgão municipal recebeu 62 reclamações relacionadas à agência de viagens. A empresa tem 48 horas para fornecer esclarecimentos sobre a decisão, sob risco de enfrentar uma multa administrativa.

O Procon Recife esclarece que os consumidores que compraram produtos da 123milhas não são obrigados a aceitar reembolsos na forma de vouchers ou créditos. Eles têm a opção de exigir o reembolso imediato do valor pago ou o cumprimento forçado do contrato. Os consumidores que já entraram em contato com o órgão municipal serão chamados para uma audiência coletiva.

Além disso, o Procon Recife enfatiza que se um consumidor precisar comprar novas passagens aéreas devido à suspensão, a 123Milhas deve cobrir o valor adicional pago, caso seja a única opção viável. O órgão também salienta que a 123milhas é responsável por compensar os danos materiais decorrentes do cancelamento de reservas, incluindo hospedagem e ingressos.

Para registrar reclamações, os consumidores podem utilizar o site https://procon.recife.pe.gov.br.

