123milhas: saiba quem são os donos da companhia

Há cerca de duas semanas, a companhia 123 Milhas surpreendeu clientes ao anunciar a suspensão de pacotes de sua linha promocional, a Promo, com embarques programados entre setembro e dezembro deste ano. Com cerca de 15 milhões de clientes — segundo dados da própria companhia — ela passou de uma empresa de compra e venda de milhas para uma das maiores agências de viagens digitais do país em menos de dez anos.

A empresa tem três sócios: Ramiro Julio Soares Madureira, Augusto Julio Soares Madureira e Cristiane Soares Madureira do Nascimento. Ramiro e Augusto são irmãos. Nas redes sociais, eles são discretos e há poucas informações sobre a família. Apenas Augusto mantém uma página no LinkedIn, onde descreve sobre sua formação e carreira.

Segundo o Valor Econômico, Augusto tem participação ou é sócio em nove empresas ativas atualmente, a maioria delas relacionada ao setor turístico. O irmão Ramiro tem participação em nove empresas ativas atualmente, incluindo as holdings que controlam a 123milhas e as outras empresas. Ele é formado em Ciências Econômicas na Universidade Federal de Minas Gerais.

Fundada em 2016, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a 123milhas nasceu como um intermediador entre pessoas que queriam vender suas milhas acumuladas e viajantes em busca de bilhetes de avião mais baratos.

Com o tempo, incorporou outros serviços. Por meio de seu site, além de comprar tíquetes aéreos com preços cerca de 50% mais baixos, também é possível reservar passagens de ônibus, diárias em hotéis, pacotes completos e alugar carros.

