Feira 13ª edição da HospitalMed será realizada de 22 a 24 de outubro A feira de saúde vai reunir mais de 300 expositores e 400 marcas no Centro de Conveções de Pernambuco

A 13ª edição da HospitalMed, maior feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste, será realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento reunirá mais de 300 expositores e 400 marcas, além de uma programação com mais de 60 eventos simultâneos, entre palestras, painéis e workshops. A expectativa é de receber mais de 26 mil visitantes este ano, incluindo profissionais da saúde, gestores, investidores e representantes de toda a cadeia produtiva do setor.

O evento tem credenciamento gratuito para profissionais com CNPJ e já está com inscrições disponíveis no site.

Com organização do Insight Feiras & NegóciosReconhecida, a HospitalMed é conhecida como um hub estratégico de negócios e conhecimento.

“A programação deste ano está incrível. Teremos o 14º Congresso de Gestão e Saúde, workshops, fóruns temáticos e, claro, a Star Health Innovation, a HFacilities e o lançamento do TechMed Sport, que une saúde e esporte em sintonia com a Copa do Mundo de 2026. Teremos ainda a Carreta da Saúde, uma unidade móvel que leva exames e serviços médicos a comunidades de difícil acesso”, destaca Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

Entre as novidades desta edição está também o Vida60+ Expo, evento de conteúdos e soluções voltados para a longevidade, qualidade de vida e cuidados com o público sênior. O ambiente contará com programação especializada, marcas de referência e inovações disruptivas para atender às crescentes demandas desse segmento.

