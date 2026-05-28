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evento Feira do empreendedor do Sebrae-PE deste ano inova e explora níveis de maturidade empresarial Evento será realizado no Recife Expo Center, de 4 a 6 de junho, e traz arenas que dialogam com empreendedores iniciantes e com aqueles já consolidados no mercado

Com o tema “É hora de virar o jogo”, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE) apresentou, na manhã desta quinta-feira (28), a programação da 13ª edição da Feira do Empreendedor. O evento, no Recife Expo Center, de 4 a 6 de junho, que será aberto ao público, é voltado para empreendedores, professores, estudantes, fornecedores e todos aqueles buscam atuar no mercado pernambucano.

Diferente de edições anteriores, as atividades da feira não serão divididas por setores econômicos, como moda ou indústria, mas por quatro níveis de maturidade empresarial. A Arena Descobertas, por exemplo, é direcionada àqueles que querem começar a empreender, enquanto a Arena Transformação foca em quem já empreende, mas quer fortalecer o negócio, entendendo as especificidades e comportamentos do segmento.

Já a Arena Impacto traz atividades para quem quer aprender com empreendedores já consolidados no mercado, e a Arena Inspiração explora as novas tendências e inovações do empreendedorismo.

“A feira coloca em evidência startups, empreendedores, professores, e todos aqueles que se ocupam com o empreendedorismo, com o emprego e com aumento da renda. Teremos arenas temáticas com objetivo tanto de informar, de discutir, de prospectar e de fazer conexões”, explica o superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra.

O gestor da feira, Thiago Vieira, esclarece também que, ao todo, a 13ª edição da Feira do Empreendedor oferecerá mais de 100 atividades, entre palestras, painéis, oficinas e apresentações de cases, além de mais de 400 consultorias especializadas e atendimentos aos empreendedores participantes e 28 expositores.

“A gente define a feira como um lugar de conhecimento e de negócios. É um lugar onde as pessoas vão para se capacitar, para aprender, mas também para se abrir para o mercado, para conhecer fornecedores e pessoas que podem ajudar ela diretamente sua empresa”, defendeu o gestor.

Pernambuco

Segundo um levantamento do Sebrae, 109,3 mil pequenos negócios foram abertos em Pernambuco entre janeiro e agosto de 2025, número que representa um crescimento de 36,1% em relação ao mesmo período em 2024.

Para representar a identidade empreendedora pernambucana, o evento contará com cases de empresários locais nos setores de beleza, alimentação, agronegócio, economia criativa e indústria. Para Thiago Vieira, é preciso trazer para a feira empreendedores e especialistas que participam do mercado local, e entendem os desafios e soluções do empreendedorismo no estado, aproximando os visitantes dos conteúdos oferecidos pelo evento.

“A gente trabalha nessas duas frentes, de analisar o que é necessário, da parte financeira, parte operacional, parte de marketing, e também trabalha a parte comportamental, fazendo um diagnóstico de comportamento por meio de metodologia do cliente”, complementou.

Os organizadores da feira também se preocuparam em trazer visitantes de todas regiões de Pernambuco para as atividades. Caso o visitante não seja do Recife, haverá caravanas para levá-los do Agreste e do Sertão ao evento.

O pacote de participação da caravana inclui transporte e hospedagem durante os três dias de evento, e o Sebrae-PE subsidia 40% dos custos da viagem. Os interessados devem procurar um dos escritórios regionais do Sebrae dos municípios de Petrolina, Araripina, Serra Talhada, Garanhuns e Caruaru, e responder ao formulário de adesão.

Desafios

Ainda de acordo com dados divulgados pelo Sebrae-PE em 2025, um dos maiores desafios enfrentadores pelos empreendedores iniciantes em Pernambuco é o aumento da taxa de fechamento das empresas. Entre janeiro e agosto de 2025, 62,4 mil firmas fecharam as portas, sendo 62,9% delas Micro Empreendedores Individuais (MEI), seguidos pelas microempresas (40,3%) e pelas empresas de pequeno porte (20,6%).

Por isso, a gestora da Feira do Empreendedor, Gabriela Vieria, afirma que o evento também vai trazer iniciativas para fortalecer a manutenção e o crescimento dos empreendimentos nos primeiros cinco anos, instigando o visitante a refletir também sobre o futuro.

“No evento, você consegue colocar aquela ideia, network, informação e atendimento imediatamente em prática, e pensar: como a sociedade vai lidar com isso?”, conclui Vieira.

As inscrições para a feira ainda estão abertas, e podem ser realizadas pelo site oficial do evento.



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