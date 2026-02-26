Qui, 26 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DÉCIMO-TERCEIRO

13º do INSS antecipado em 2026: veja quem tem direito ao pagamento

O 13º do INSS em 2026 deve ser antecipado para abril e maio. Confira quem tem direito ao pagamento

Reportar Erro
INSS: 13&ordm; antecipadoINSS: 13º antecipado - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal planeja a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS em 2026 para os meses de abril e maio.

A medida, que aguarda a finalização de uma nota técnica pelo Ministério da Previdência, deve injetar R$ 78 bilhões na economia e beneficiar cerca de 35 milhões de segurados.

Para que o cronograma seja confirmado, é necessária a publicação de um decreto presidencial até o início de abril.

Leia também

• CPMI do INSS vai pedir prorrogação dos trabalhos por 60 dias

• Justiça libera R$ 1,4 bilhão do INSS; veja quem recebe

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?
O abono anual é destinado a segurados e dependentes da Previdência Social que receberam durante o ano:

Importante: Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.

Calendário e parcelas da antecipação
O pagamento do 13º salário obedece o cronograma de pagamento dos benefícios do INSS, entre os últimos dias de cada mês e início do seguinte.

Tradicionalmente, o 13º é pago em duas parcelas em agosto e novembro, mas o governo tem antecipado o pagamento das parcelas nos últimos anos. A medida não tem impacto fiscal, altera apenas o fluxo de pagamentos no exercício.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter