13º do INSS antecipado em 2026: veja quem tem direito ao pagamento
O 13º do INSS em 2026 deve ser antecipado para abril e maio. Confira quem tem direito ao pagamento
O governo federal planeja a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS em 2026 para os meses de abril e maio.
A medida, que aguarda a finalização de uma nota técnica pelo Ministério da Previdência, deve injetar R$ 78 bilhões na economia e beneficiar cerca de 35 milhões de segurados.
Para que o cronograma seja confirmado, é necessária a publicação de um decreto presidencial até o início de abril.
Quem tem direito ao 13º salário do INSS?
O abono anual é destinado a segurados e dependentes da Previdência Social que receberam durante o ano:
- Aposentadoria;
- Pensão por morte;
- Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);
- Auxílio-acidente;
- Auxílio-reclusão.
Importante: Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.
Calendário e parcelas da antecipação
O pagamento do 13º salário obedece o cronograma de pagamento dos benefícios do INSS, entre os últimos dias de cada mês e início do seguinte.
Tradicionalmente, o 13º é pago em duas parcelas em agosto e novembro, mas o governo tem antecipado o pagamento das parcelas nos últimos anos. A medida não tem impacto fiscal, altera apenas o fluxo de pagamentos no exercício.