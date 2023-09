13ª Feira de Condomínios do Nordeste chega ao Recife

A- A+

A 13ª edição da Feira de Condomínios do Nordeste - FESÍNDICO será realizada nesta sexta (15) e sábado (16), das 13h às 22h, no piso L3, do Shopping RioMar Recife, com entrada gratuita. O objetivo do evento é apresentar novidades do mercado condominial e as novas leis e ferramentas administrativas que fazem parte do cotidiano dos síndicos.

Nos dois dias de realização do evento, serão ministradas oito palestras. No dia 15, os temas são: “As recentes mudanças do código civil e como ficam as convenções de condomínio? ”Como ser síndico de mais de 10 condomínios e ter qualidade de vida”, “assembleias, modalidades e procedimentos” e o “poder da comunicação na gestão condominial”. No segundo dia do evento, no sábado (16), os temas abordados são “a atuação da ABNT em condomínios edilícios, e as questões relacionadas aos vícios construtivos”, “condomínios inteligentes: a previsão orçamentária como ferramenta de valorização” e “assembleia sem erro” e " sindicatura, o momento é de se qualificar". Não há inscrições prévias e as vagas são limitadas à lotação do auditório.

“A FESÍNDICO já foi palco de grandes lançamentos, desde a apresentação da primeira portaria virtual do Brasil a temas relacionados à profissionalização do cargo de síndico, assuntos tão recentes que só nos últimos anos vêm ganhando espaço em encontros pelo país afora”, destaca o advogado e organizador da feira, Inaldo Dantas.

O evento já contou com mais de 50 mil participantes. Para esse ano, o público estimado é de 5 mil pessoas. Administradores de condomínio, advogados, contadores e síndicos de vários estados já confirmaram presença.

