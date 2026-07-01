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Agreste 16ª Feira Moda Nordeste reúne mais de 300 marcas e fortalece negócios do setor calçadista em Caruaru Feira reúne mais de 300 marcas e impulsiona negócios do setor calçadista no Agreste

Entre os dias 12 e 14 de julho de 2026, o Polo Comercial de Caruaru será palco da 16ª edição da Feira Moda Nordeste, um dos mais importantes eventos de negócios do setor calçadista da região. Voltada exclusivamente para lojistas e compradores no formato business to business (B2B), a feira reunirá mais de 300 marcas expositoras distribuídas em cerca de 100 estandes.

A expectativa da organização é receber compradores, representantes comerciais e lojistas de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, consolidando o evento como um dos principais pontos de encontro entre fabricantes e o mercado atacadista do Nordeste.

Ao longo de suas dezesseis edições, a Feira Moda Nordeste vem fortalecendo a cadeia produtiva dos segmentos de calçados, bolsas e acessórios, promovendo oportunidades de negócios e ampliando a presença das marcas no mercado. Além do impacto comercial, o evento movimenta a economia de Caruaru, impulsionando setores como hotelaria, alimentação e serviços durante os três dias de programação.

"Chegamos à 16ª edição com a expectativa de receber compradores de diversas regiões do Nordeste. A feira já se consolidou como um importante ambiente de negócios e de fortalecimento das marcas dos segmentos de calçados, bolsas e acessórios", destaca Silvia Furtado, integrante da Comissão Organizadora.

Durante a programação, os visitantes terão acesso às novas coleções apresentadas pelas marcas participantes, que incluem calçados femininos, masculinos e infantis, além de bolsas, mochilas, carteiras, cintos e diversos acessórios. O evento também oferecerá condições especiais de negociação para lojistas interessados em renovar seus estoques com variedade, qualidade e preços competitivos.

Como destaque desta edição, a feira apresentará, com exclusividade, as tendências da coleção Primavera-Verão 2026/2027, antecipando as novidades que irão abastecer as vitrines do varejo nordestino nos próximos meses.

Mais do que um espaço para compras e vendas, a Feira Moda Nordeste reafirma seu papel como ambiente estratégico para networking, fortalecimento de parcerias e expansão de mercados, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento do setor calçadista em toda a região.

Serviço

16ª Feira Moda Nordeste

Data: 12 a 14 de julho de 2026

Local: Polo Comercial de Caruaru – Caruaru (PE)

Horários

Domingo (12/07) e segunda-feira (13/07): das 9h às 20h

Terça-feira (14/07): das 9h às 16h

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