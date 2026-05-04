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dívidas 1º desenrola surtiu efeito mas teve reviravolta na política monetária mundial, diz Durigan Com isso, emendou o ministro, o comprometimento da renda das famílias com juros voltou a subir no ano passado, tornando necessário o lançamento de um novo pacote a famílias endividadas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse esta segunda-feira (4) que o primeiro programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo, o Desenrola, surtiu efeito, mas uma reviravolta na política monetária mundial, em 2024, fez com que os consumidores voltassem a tomar dívidas muito caras.

Com isso, emendou o ministro, o comprometimento da renda das famílias com juros voltou a subir no ano passado, tornando necessário o lançamento de um novo pacote a famílias endividadas.

"Quando estamos na iminência de ter uma trajetória de queda da taxa de juros oficial, é justo que, além de o País ter uma taxa de juros menor, as pessoas tenham uma taxa de juros menor", disse o ministro ao falar, em entrevista para a GloboNews, sobre o Desenrola 2.0, como é chamado o novo pacote de renegociação de dívidas de famílias, estudantes e pequenos empreendedores, cuja medida provisória foi assinada nesta segunda.

Segundo Durigan, o primeiro Desenrola serviu para "desenforcar" as famílias brasileiras com as dívidas mais antigas. Porém, ressaltou, a taxa de juros era menor na época tanto no Brasil quanto no mundo. Ao explicar a necessidade de uma segunda edição do programa, o ministro comentou que as pessoas voltaram a pagar taxas mais altas, em razão do aperto monetário do mundo, e agora o governo mira dívidas mais recentes, em especial no cheque especial, no cartão de crédito, e no crédito direto ao consumidor, o CDC.





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