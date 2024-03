A- A+

Primeira edição Fórum Internacional de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte prevê bilhões de investimentos Encontro teve objetivo de encorajar mudanças e investimentos para as cidades litorâneas na área norte; Manhã foi marcada com presença de autoridades locais e internacionais

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, foi palco, nesta quinta-feira (21), do 1º Fórum Internacional de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte.

O encontro reuniu autoridades de seis cidades (Olinda, Abreu e Lima, Igarassu, Araçoiaba, Itapissuma, Itamaracá e Goiana), do governo estadual e diplomatas internacionais, promovendo a integração entre o poder público, a iniciativa privada e outros países.

À Folha de Pernambuco, o prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (PT), ressaltou os benefícios que parcerias internacionais já geraram em outras gestões dele como parlamentar.

“Esse é um momento muito importante não só para Paulista, mas para as outras cidades do litoral norte também. Fortalecer as parcerias com outros países traz muitas vitórias para a nossa população. É um momento de trocar ideias e ver o que esperar do nosso litoral nos próximos anos, que serão muito promissores”, pontuou.

Prefeito da cidade de Paulista, Yves Ribeiro (PT) | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Pesca de Paulista, Raimundo Lopes, mensurou a grandiosidade do encontro:

“Depois de hoje, o nosso litoral não será o mesmo. Vai ser um momento para buscarmos investidores, expandir a região, gerar emprego e desenvolvimento para a população”.

No primeiro momento, apresentações culturais como o maracatu e caboclo de lança recepcionaram os participantes do fórum. “Rota de Desenvolvimento Estratégico do Litoral Norte de Pernambuco" foi tema do primeiro debate da manhã.

O empresário Avelar Loureiro e o professor Jurandir Bezerra Lins debateram sobre o desenvolvimento da região a longo prazo e as parcerias já firmadas. Com um plano já traçado para os próximos 20 anos, o Litoral Norte terá um forte investimento turístico, cultural e habitacional com criações de resorts, residências e empregos diretos e indiretos.

“Em um panorama geral, serão investidos mais de R$ 25 bilhões nos próximos 20 anos. Teremos a criação de 12 mil residências e mais de 23 mil leitos hoteleiros. Além disso, entre empregos diretos e indiretos, serão gerados mais de 60 mil vagas”, apontou Avelar.

A cidade de Paulista também passará por um grande processo de reurbanização com as comunidades planejadas e complexos turísticos e residenciais que ocorrerão nos bairros de Conceição, Poty e Maria Farinha, melhorando, assim, o faturamento da cadeia produtiva do turismo, a experiência do turismo em si, além da qualidade de vida dos que já habitam a região.

O segundo debate tratou do tema “Atração de investimentos e aprimoramento na competitividade internacional dos municípios do Litoral Norte de Pernambuco”, no qual a cônsul honorária da Holanda, Annelinj Willemina van den Hoeck, reforçou que muitos países estão dispostos a contribuir com o desenvolvimento de regiões no Brasil, inclusive, com editais disponíveis no momento para projetos gerais.

“Temos planejamentos já em andamento na região de Itamaracá e muitas outras nações estão na espreita para investir no litoral norte. Precisamos que a gestão pública dos sete municípios se una para que o processo siga em ascensão. Aqui temos muitos roteiros turísticos para serem explorados”, explicou a cônsul.

Finalizando a programação matinal do fórum, o diretor da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) para o Nordeste, Sérgio Ferreira, e o cônsul honorário de Malta, Thales Castro, falaram sobre “A importância da Apex”.

Explicando como a instituição atua para promover e atrair investimentos para setores estratégicos da economia brasileira, Ferreira falou sobre uma das ações da agência.

“Estamos realizando rodas de negócios por todo o Brasil, trazendo compradores internacionais. Ainda assim, empresas de qualquer lugar podem participar. Além disso, participamos de várias feiras pelo mundo todo expondo o pavilhão Brasil, para promover os negócios do nosso país”, acrescentou.

Para as considerações finais, a secretária executiva de Relações Internacionais de Pernambuco, Rayane Aguiar, pontuou sobre a importância de lidar não só com o crescimento econômico, mas com o crescimento social e o teto ecológico.

“Estamos em um contexto de uma região com muita desigualdade, então, temos que pensar nas populações mais vulneráveis. De que forma podemos todos trabalharmos juntos para que haja um consenso sobre as melhores condições para todos? Deixo uma provocação quanto a isso. É necessário que haja promoção que desenvolvimento envolvendo todos os setores”, finalizou a secretária.

Para a tarde, uma rodada de negócios está prevista no prédio do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), no centro de Paulista, dirigida pelo presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e do Brics, Fausto Pinato.



