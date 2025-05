1º Fórum LIDER Mata Sul fortalece agenda regional de desenvolvimento

A- A+

Acontece nesta quinta-feira (28) o 1º Fórum LIDER Mata Sul, realizado pelo Sebrae Pernambuco. O encontro acontece das 9h às 18h, na sede da Escola Municipal de Música Sebastião Ferreira de Oliveira, em Amaraji, que estreia como novo município integrante da iniciativa.

O evento é o primeiro voltado para o monitoramento dos compromissos assumidos em março passado, quando foi lançada a Agenda de Desenvolvimento Regional Mata Sul - plano estratégico construído por 39 líderes de nove municípios para impulsionar o crescimento econômico e social da área nos próximos cinco anos.

Segundo o analista do Sebrae/PE, Jefferson Santos, o Fórum terá como foco principal acompanhar o andamento das ações pactuadas pelas lideranças na Agenda de Desenvolvimento. Além disso, serão apresentados os novos integrantes do grupo LIDER Mata Sul.

“Este é um momento importante para a ampliação da rede. Os municípios já participantes podem indicar novos nomes com perfil de liderança e potencial de contribuição com o projeto”, destaca o especialista. Ele ressalta que a própria cidade-sede do evento, Amaraji, passa a integrar o grupo a partir deste encontro. Além dela, participam da iniciativa as cidades de Água Preta, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Palmares, Primavera, Ribeirão e Xexéu.

Ao longo do evento, ainda serão definidos os compromissos para o segundo dos quatro fóruns previstos para o monitoramento do Programa LIDER Mata Sul. A próxima edição acontecerá dentro de dois meses, em local a ser anunciado.

Conquistas

A realização deste primeiro Fórum envolve uma série de atividades no formato online, realizadas entre 26 e 28 de maio. A cada dia, foram discutidos temas ligados aos três eixos estratégicos do Programa LIDER. A abordagem sobre Agronegócios e Turismo aconteceu nesta segunda-feira (26). Na terça-feira (27) foi a vez da discussão sobre Indústria, Comércio e Serviços. O encerramento nesta quarta-feira (28) é com o eixo Educação, Ciência, Inovação e Tecnologia.

Em meio à realização do 1º Fórum LIDER Mata Sul em Amaraji, Jefferson Santos destaca avanços alcançados com a realização do Programa na região. “No último dia 14 de maio, organizamos o 1º Seminário de Turismo da Mata Sul, em Gameleira, um desdobramento do eixo de Agronegócio e Turismo com a presença de mais de 50 pessoas. O evento contou com a parceria da Empetur, que apresentou o que está sendo desenvolvido pela entidade e o que pode agregar para a Zona da Mata Sul. Também tivemos a participação do Banco do Nordeste, que falou sobre oferta de crédito e outras vantagens oferecidas pela instituição para os empresários do segmento turístico, como empréstimos com juros mais baixos que a média do mercado”, detalha.

O analista do Sebrae/PE chama atenção para o engajamento dos municípios nas ações que estão sendo realizadas após o fechamento do ciclo construtivo do LIDER Mata Sul. “O grupo está comprometido em fazer a diferença, construir um novo momento para a região. Antes do programa, apenas Cortês tinha Plano Municipal e Conselho Municipal de Turismo ativos. Hoje, Palmares já estruturou ambos e outras gestões estão avançando nesse sentido, como as de Água Preta, Amaraji, Primavera e Xexéu. A expectativa agora é que os outros eixos estratégicos também sigam esse ritmo de transformação e crescimento”, completa Jefferson Santos.

