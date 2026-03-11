Qua, 11 de Março

premiação

1º Prêmio Conexão Comércio 2026 está com inscrições abertas para comunicadores até 31 de agosto

Premiação da Fecomércio-PE vai avaliar conteúdos midiáticos sobre comércio de bens, serviços e turismo em Pernambuco. Prêmios alcançam o valor de R$ 6 mil

Pensando em abrir mais espaço para jornalistas, profissionais da comunicação, influenciadores digitais, youtubers e criadores de conteúdo pernambucanos, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) investe na criação do Prêmio Conexão Comércio 2026. 

A iniciativa, que está em sua primeira edição, tem como objetivo reconhecer conteúdos que valorizem o comércio de bens, serviços e turismo, e ampliem o debate sobre a importância econômica e social do setor para o estado. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 31 de agosto, exclusivamente pelo site oficial da premiação.

A premiação foi dividida em três categorias: Conteúdo Escrito (online e impresso), Conteúdo Multimídia (áudio e vídeo) e Influenciador. Para concorrer, os trabalhos inscritos devem ter sido veiculados em Pernambuco, através de jornais impressos, revistas, emissoras de rádio e televisão, sites, blogs e plataformas digitais, e publicados entre 1º de julho de 2025 e 31 de julho de 2026. 

Em cada categoria, serão premiados o primeiro, o segundo e o terceiro colocados, com valores de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente. 

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o prêmio reforça não apenas a valorização do setor, mas também o reconhecimento da comunicação na construção de uma sociedade mais informada. 

“Quando jornalistas, comunicadores e criadores de conteúdo abordam esse segmento de comércio com responsabilidade, dados consistentes e escuta qualificada, contribuem para ampliar a compreensão da sociedade sobre a dinâmica econômica do Estado”, defende.

*Com informações da assessoria
 

