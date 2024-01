A- A+

TECNOLOGIA 2024 será o ano dos celulares turbinados com inteligência artificial. Samsung estreia tendência Expectativa é de que mais de um bilhão de smartphones com IA generativa integrada sejam lançados até o fim de 2027

A fabricante de smartphones mais prolífica do mundo está apostando na inteligência artificial como a chave para aumentar as vendas este ano. A Samsung Electronics anunciou que planeja lançar seu próximo dispositivo - o Galaxy S24 - no dia 17 deste mês, em San José, na Califórnia, durante o evento Galaxy Unpacked, que será transmitido ao vivo. O teaser do lançamento promete apenas que "a IA do Galaxy está chegando".

Nos últimos anos, a Samsung e outros fabricantes de celulares confiaram em melhorias na tecnologia de câmeras e telas flexíveis para se destacarem, mas 2024 promete ser um ano em que os recursos adicionais de IA serão o centro das atenções.

Espera-se que mais de um bilhão de smartphones com IA generativa integrada sejam lançados até o fim de 2027, de acordo com estimativas da Counterpoint Research. As ferramentas ChatGPT e Dall-E da OpenAI, que geram respostas visuais ou de texto às consultas dos usuários, estão na vanguarda de uma onda de IA generativa que varreu o setor de tecnologia e ajudou a transformar a Nvidia em uma empresa de um trilhão de dólares ao fornecer os principais aceleradores de treinamento de IA.

O próximo passo para o avanço da tecnologia é integrá-la aos dispositivos, como a fabricante de chips americana Qualcomm tem destacado no último ano.

"A Samsung e a Qualcomm são líderes imediatas, pois as ofertas e os recursos atuais de produtos as posicionam como pioneiras", escreveram os pesquisadores da Counterpoint em dezembro. "Semelhante ao que fez com os dobráveis, a Samsung provavelmente conquistará quase 50% de participação nos próximos dois anos, seguida pelos principais OEMs chineses, como Xiaomi, Vivo, Honor e Oppo."

Veja também

BRASIL Desenrola Brasil fecha 2023 com 11 milhões de participantes e R$ 32 bilhões de dívidas negociadas