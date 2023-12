A- A+

Leilão Agro Carpina 21ª edição do Leilão Agro Carpina é realizada no próximo sábado (9); confira detalhes A expectativa é de que, no evento, sejam gerados R$ 7 milhões em negócios

O Parque de Exposições de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, recebe - no próximo sábado (9), a partir das 12h -, o 21º Leilão Agro Carpina - Edição Confraternização. Cerca de 2,5 mil cabeças de gado poderão ser adquiridas durante o evento. Como forma de celebração entre os pecuaristas, haverá um almoço no local antes do início dos lances. A expectativa é de que, no evento, sejam gerados R$ 7 milhões em negócios.

Nesta edição, o público vai poder conferir o gado de corte disponível para cria, recria e engorda. Os lotes estão sendo filmados nas fazendas e o leilão acontecerá sem a presença dos animais no local. Para isso, um telão será montado para expor o gado – com garantia de peso. Os clientes poderão conferir o leilão presencialmente ou de maneira virtual a partir da transmissão ao vivo realizada no canal do Rural Play no YouTube ou no site do Terra Nova Leilões.

Fazem parte da organização do 21º Leilão Agro Carpina, os criadores Roy Azevedo, do Rancho Diamante; Edval Gomes do Rêgo Júnior, da EGR Agropecuária; e Beto Coutinho, da Agropecuária BC. Todos ficam localizados em Carpina. “O leilão é extremamente importante porque ele atinge toda a cadeia produtiva do setor de criação para corte, para a produção de carnes”, afirmou Alberto Benning, um dos organizadores do evento.

De acordo com ele, as projeções de público são positivas. A estimativa é de que aproximadamente 500 pessoas participem do evento de forma presencial. Além disso, no âmbito virtual, é esperado que o leilão atraia um público ainda mais expressivo, estimando-se a presença de cerca de 4 mil espectadores on-line.

Os compradores que quiserem, também podem optar em realizar os lances pelos telefones (81) 999492546 (Alberto), (81) 994855423 (Guilherme) ou (81) 992396369 (Luciano), mediante cadastro prévio nos mesmos contatos.

Durante o evento, haverá a participação de diversos expositores em áreas como suplementos animais, implementos, máquinas, equipamentos e veículos. O município de Carpina é um dos que se destacam, no Estado, na criação de gado de corte.

