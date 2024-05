A- A+

Fenearte 2024 24ª Fenearte terá R$ 15 milhões de investimento; veja data e novidades da feira de artesanato Com o tema "Sons do Criar: Artesanato que Toca a Gente", feira será realizada nos dias 3 a 14 de julho

A maior feira de artesanato da América Latina já tem data prevista para acontecer. Do dia 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, a 24ª Fenearte é realizada com o tema “Sons do Criar: Artesanato que Toca a Gente”. Mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de Pernambuco e outros lugares do Brasil e do mundo participarão do evento.

Com um investimento de R$ 15 milhões e realizada pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a edição já está com os ingressos à venda a partir desta terça-feira (28), pelo site Evenyx. Os ingressos custam R$ 12 ( inteira) e R$ 6 (meia-entrada), de segunda a quinta-feira; R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada), de sexta a domingo.

"O trabalho de artesãs e artesãos, em seus movimentos ritmados, tirando sonoridades das ferramentas e das matérias-primas em que tocam, é a inspiração para a 24ª edição desta feira”, disse, sobre o tema desta edição, a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira, em entrevista coletiva de lançamento realizada na tarde desta terça-feira (28), no Centro de Artesanato de Pernambuco, Bairro do Recife.

Serviço

24ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Data: 3 a 14 de julho de 2024

Local: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários: segunda a sexta-feira — 14h às 22h; sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos: segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada); sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

Vendas: Evenyx e em pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Guararapes (Loja Artesanato de Jaboatão); Patteo (loja Cobogó Collab); Paulista North Way (loja Luckwu Artes); Plaza (loja Crabolando); Recife (quiosque Ingresso Prime); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga e Cia. da Montagem).







