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artesanato Fenearte 2026 movimentou R$ 173,6 milhões, 6% a mais que no ano passado Nos 12 dias de evento, 350 mil pessoas circularam pelo Centro de Convenções de Pernambuco, 10 mil a mais em relação à última edição

A 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), realizada de 8 a 19 deste mês, marcou recordes de movimentação financeira e frequência de público.

Com investimento de R$ 16 milhões - montante que superou os recursos investidos em 2025 -, a feira apresentou um retorno de R$ 173,6 milhões, número que representa um aumento de 6% em comparação ao ano passado.

Durante os 12 dias de evento, 350 mil pessoas circularam pelo Centro de Convenções de Pernambuco, 10 mil a mais em relação à última edição da feira.

Com o tema “Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma”, o evento contou com mais de 5 mil artesãos e empreendedores locais, nacionais e mundiais, 700 espaços de comercialização, 168 turmas de oficinas, nove desfiles de moda e 65 atrações no palco Pernambuco Meu País.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, Danielle Jar Souto, o aumento da programação e dos negócios gerados nesta edição da Fenearte foi alcançado por meio de estratégias que valorizam o empreendedorismo regional.

“A criatividade é monetizada, gera emprego e renda e, com isso, há o desenvolvimento econômico do nosso estado”, declarou a secretária.

Danielle também celebrou o aumento de 86 prefeituras representadas na Fenearte em 2025 para 92 este ano, além de 30 países presentes.

Parceria

Neste ano, o governo de Pernambuco firmou uma parceria inédita com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil), que levou 11 compradores internacionais de oito países à Fenearte. Nas rodadas de negociações com 50 artesãos locais, foram gerados R$ 1 milhão em compras imediatas e R$ 5,6 milhões em transações para os próximos 12 meses.

“Foram dois dias de rodadas de negócios, em que os compradores puderam, além de fazer negócios, mergulhar na cultura pernambucana, na nossa economia criativa, no nosso artesanato e assim conhecer um pouco mais do nosso povo, da nossa arte”, explicou a diretora executiva da 26ª edição da Fenearte, Camila Bandeira.

Camila Bandeira e Danielle Jar Souto divulgaram os números da feira deste ano Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Turismo

Uma pesquisa realizada pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) durante a Fenearte de 2025 constatou que 87,9% dos participantes da feira eram residentes de Pernambuco, enquanto 5,05% eram turistas e 7,04% excursionistas.

Para reverter esse cenário, a organização do evento decidiu investir no translado de participantes, além de ampliar a programação e as atrações da feira, antes conhecida apenas pelas vendas.

O resultado foi positivo: 85% da rede hoteleira da Região Metropolitana do Recife foi ocupada nos fins de semana do evento, um aumento de 10% em relação a 2025. Também houve a maior permanência de turistas, de cinco para sete dias.

A próxima edição da Fenearte já tem data e local marcados: de 7 a 18 de julho de 2027, no Centro de Convenções de Pernambuco.



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