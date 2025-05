A- A+

Palestras 26º Seminário STAB Setentrional no Recife debate futuro do setor sucroenergético Evento reúne especialistas e representantes do setor para debater liderança, inovação, sustentabilidade e tecnologia na cadeia sucroenergética do Nordeste

O setor sucroenergético do Nordeste do Brasil está reunido, a partir desta terça-feira (6) até a quinta-feira (8), no 26º Seminário Regional da STAB Setentrional. O evento ocorre na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e reúne especialistas, pesquisadores, estudantes e representantes da indústria para discutir os principais desafios e inovações do setor.

Promovido pela Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (STAB), o seminário conta com uma programação diversificada, abordando temas das áreas agrícola, industrial, institucional e de inovação, com foco em sustentabilidade, tecnologia e produtividade. O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve presente e coordenou os painéis de abertura.

Eduardo Monteiro destacou a importância do evento. Para ele, "esse encontro é muito importante, reúne toda a área técnica da cadeia de produção, setor primário, industrial". Além disso, acrescentou que o Grupo EQM também participaria das discussões, com foco em temas como mecanização e lavouras, destacando que "Dr. Heleno Barros e Dr. Felipe Avelar participarão". Segundo ele, "isso é uma coisa muito importante e relevante".

"Aqui nos encontramos, fazemos networking e, evidentemente, aprendemos e enriquecemos os nossos conhecimentos para que a gente possa, na prática, irradiar nossa ação administrativa", ressaltou.

26º Seminário regional sobre Cana-de-Açúcar. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

26º Seminário regional sobre Cana-de-Açúcar. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

26º Seminário regional sobre Cana-de-Açúcar. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

26º Seminário regional sobre Cana-de-Açúcar. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

26º Seminário regional sobre Cana-de-Açúcar. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

26º Seminário regional sobre Cana-de-Açúcar. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

26º Seminário regional sobre Cana-de-Açúcar. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"Todos os anos, e agora na 26ª edição, o seminário traz novidades. Sempre há avanços em termos de tecnologia e de novos insumos", afirmou o presidente da STAB, Djalma Simões. Ele destacou que, neste ano, a grande aposta está nos insumos biológicos, que vêm ganhando espaço e substituindo os químicos, refletindo uma tendência crescente no setor agroindustrial brasileiro.

Djalma também ressaltou a importância da mecanização e da criatividade nordestina para superar os desafios tecnológicos. "Há um esforço constante na criação de máquinas eficientes e de baixo custo, especialmente diante da redução da mão de obra no campo", explicou. Para ele, esse cenário se dá porque as pessoas têm, hoje, mais acesso à educação e buscam empregos mais qualificados, o que diminui o interesse pelas atividades agrícolas manuais.

Apesar disso, segundo o presidente da STAB, o setor tem enfrentado essa transição com inovação. Máquinas estão sendo desenvolvidas ou adaptadas algumas, inclusive, importadas para suprir a escassez de trabalhadores. "Durante o seminário, já vamos apresentar novidades nesse sentido, com soluções para minimizar a falta de mão de obra, especialmente em regiões como a Zona da Mata", concluiu Djalma.

Para o presidente da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio) e do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar/PE), Renato Cunha, esse evento é fundamental para o encaminhamento do setor. "O evento da STAB é uma realidade e representa um importante impulso para Pernambuco, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa, ao avanço tecnológico e à inovação", disse.

Ainda acrescentou que, durante três dias, técnicos participam de intensas atividades de troca de experiências, resultando em melhorias na produtividade agrícola, especialmente na cultura da cana-de-açúcar.

"Essa produtividade é essencial para que as indústrias possam extrair melhor rendimento da matéria-prima, com níveis mais altos de sacarose. A STAB cumpre um papel fundamental como base científica do setor, abordando temas como melhoramento genético e diversas questões ligadas ao sistema de produção, sendo crucial para o aumento da produtividade em uma região que enfrenta desafios como secas e outras adversidades climáticas", destacou.

Painéis

A mesa de abertura ficou por conta da palestra "A liderança feminina nas oportunidades e desafios do setor sucroenergético", coordenada pelo presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, e ministrada pela diretora-presidente da Usina Petribu (PE), Daniela Petribu Oriá. A moderação foi feita por Renata Maranhão, diretora da Usina Santo Antônio (AL).

"Liderar no setor sucroenergético é, para mim, mais do que uma missão empresarial. É um compromisso com a inovação, com a sustentabilidade e com o futuro das próximas gerações", afirmou Daniela Petribu.

Ela destaca que a integração entre a modernização da indústria, o avanço tecnológico e a inclusão de lideranças femininas é o caminho para tornar o setor mais competitivo e igualitário. Segundo Daniela, iniciativas como programas de mentoria, lideranças compartilhadas e o estabelecimento de metas de diversidade são fundamentais para superar barreiras culturais e institucionais ainda presentes no setor.

O segundo painel da manhã, também coordenado por Eduardo de Queiroz Monteiro, tratou do tema "RenovaBio: impactos regulatórios da Lei do Combustível do Futuro e da Lei 15.082/2024 na Política Nacional de Biocombustíveis".

Maria Auxiliadora Nobre, coordenadora de Gestão do RenovaBio na ANP e palestrante, destacou que a agência é responsável por regulamentar e fiscalizar o programa, incluindo a certificação da produção eficiente de biocombustíveis e a emissão dos CBIOs. Segundo ela, "cada distribuidor recebe uma meta proporcional à sua participação no mercado", o que determina a quantidade de créditos a ser adquirida. Todo o processo, afirmou, é guiado por resoluções da ANP que garantem transparência e credibilidade ao setor.

Programação

Ao longo dos três dias de programação, o seminário abordará temas como melhoramento genético da cana-de-açúcar no Brasil, Costa Rica e Venezuela; uso de tecnologias agrícolas como drones, imagens de satélite e colheita mecanizada; compostagem e insumos biológicos; além de inovações industriais em processos de fermentação, automação, reaproveitamento de água e segurança nas usinas.

O evento também contará com visitação a stands de empresas e instituições parceiras, das 17h às 20h.

Veja também