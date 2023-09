A- A+

PODER JUDICIÁRIO 2º Congresso Internacional da Ejud6 debate no Recife os 80 anos da CLT Encontro tem oradores de pelo menos três países, além do Brasil

O 2º Congresso Internacional da Escola Judicial do TRT-6: 80 anos da CLT iniciou nesta quinta-feira (28) e vai até amanhã na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 6ª Região, localizada no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. Este ano, o evento homenageia o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Aloysio Corrêa da Veiga.

O homenageado ponderou sobre a importância de eventos como este para o judiciário, como a permanente presença dos juízes na Escola, que é também um espaço para a formação continuada do magistrado para o aperfeiçoamento do diálogo.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o desembargador diretor da Escola Judicial (Ejud6), Eduardo Pugliesi, reforçou a relevância do encontro. Ele destaca "a pluralidade" em assuntos abordados e em palestrantes. A edição deste ano conta com a presença de oradores de pelo menos três nacionalidades: Portugal, Argentina e México. O diretor da Ejud6 ainda ressaltou a pertinência do tema.

"Nós estamos celebrando os 80 anos da CLT, trazendo assuntos importantíssimos que conectam o passado, o presente e o futuro do Direito do Trabalho, debates transnacionais", declarou, e citou outros convidados. "Três ministros do TST, alguns desembargadores, juízes, advogados, Procuradores do trabalho, então é um congresso muito plural", celebrou.

