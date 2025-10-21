2º Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns promete mais ativações, palcos simultâneos e pú

A- A+

Festival 2º Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns promove mais ativações, palcos simultâneos e pú Evento está previsto para o dia 1 de novembro

A Comunidade Sete Colinas em conjunto com o Sebrae-PE e Sesc Garanhuns promove no dia 1 de novembro o Festival de Inovação e Negócios (FING) 2025, no Centro Cultural Sesc Garanhuns.

Serão mais de 40 palestrantes e painelistas debatendo temas como empreendedorismo, tecnologia, inovação e economia criativa. A expectativa é reunir 2.500 participantes, superando os números da edição anterior.

Entre os nomes confirmados estão Heraldo Ourem (Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital), Armando Costa (sócio-diretor da Ferreira Costa), Teresa Maciel (Secretária Executiva de Estratégia de CT&I da SECTI-PE), Kleber Araújo (Diretor de Inovação do IMIP), além de talentos criativos como o artista garanhuense Pedro Vinicio.

O público poderá vivenciar experiências imersivas em realidade virtual e aumentada, visitar a exposição de startups e empresas parceiras com soluções inovadoras, e participar de ambientes de networking qualificado, que favorecem a aproximação entre empreendedores, investidores e empresas.

Além disso, o evento também contará com espaço gamer com PCs Gamers, Nintendos Switchs, Fliperama e Campeonato de CS2 2x2 com premiação, narrado por Bruno Cobaia (narrador profissional de eSports), que também fará uma palestra sobre o mercado dos jogos.

Segundo a organização, o crescimento do FING reflete o fortalecimento do ecossistema de inovação da região.

“Se no ano passado já mostramos a força do Agreste como território criativo e inovador, este ano trazemos ainda mais ativações e oportunidades para quem quer se conectar ao futuro dos negócios”, destaca José Augusto Branco, líder da Comunidade Sete Colinas, grupo responsável pela realização do evento.

A gerente do Sebrae no Agreste Meridional, Amanda Ferreira, ressalta a importância do festival para fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Agreste.

“Estar presente em mais uma edição do FING reforça nosso compromisso em apoiar os pequenos negócios e promover conexões que impulsionam o desenvolvimento econômico da região”, comenta.

