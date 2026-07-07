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Indústria 2º Fórum NTCPE Summit vai discutir exportação e competitividade do Polo de Confecções de Pernam Evento vai reunir empresários, lideranças e especialistas no dia 21 de julho, no Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe. Inscrições gratuitas em formato online

Discutir caminhos para transformar a indústria da moda de Pernambuco em um setor mais competitivo e com presença no mercado internacional é o objetivo do 2º Fórum NTCPE Summit, que será realizado no dia 21 de julho, em Santa Cruz do Capibaribe.

Promovido pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), por meio do Marco Pernambucano da Moda, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções (Abit) e Moda Center, o evento terá inscrições gratuitas, disponíveis no site forum.ntcpe.org.br.

Segundo o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, o encontro pretende estimular uma mudança de perspectiva entre os empresários do setor.

"Este Fórum acontece em um momento decisivo para Pernambuco. Nossa intenção é provocar uma virada de chave na mentalidade dos produtores locais. O Estado já demonstrou sua força no mercado interno, e agora o desafio é avançar rumo ao mercado global. Mais do que exportar, queremos fortalecer a competitividade da indústria pernambucana por meio do design, da sustentabilidade e da inovação tecnológica, mostrando que a internacionalização é um caminho possível e acessível", afirma.

A programação será realizada no auditório do Moda Center, a partir das 13h30, e contará com sete painéis organizados em quatro etapas: Legitimação, Validação, Desmistificação e Ação. O conteúdo foi estruturado para oferecer conhecimento prático, apresentar experiências bem-sucedidas e orientar empresários interessados em expandir seus negócios para outros países.

Entre os temas que serão debatidos estão logística internacional, inteligência de mercado, estratégias de exportação e oportunidades para a indústria têxtil pernambucana.

A abertura será conduzida pelo presidente da Abit, Fernando Pimentel, que apresentará o painel "Panorama da Exportação Brasileira".

Na sequência, o painel "Prova Social – Cases de Sucesso Reais de Empresas Exportadoras" reunirá os empresários Wilian Volf, da Volf Bobinas; Mercia Moura, da Marie Mercié; e Vera Carvalho, da Iska Viva, que compartilharão suas experiências no mercado internacional.

O consultor e especialista em comércio exterior Gustavo Delgado comandará o painel "Diagnóstico Rápido – Blitz de Internacionalização" e retornará mais tarde para discutir "Inteligência de Mercado e Oportunidades Internacionais". Ele também participará da mesa-redonda "Rumo ao Mercado Global", ao lado de Wamberto Barbosa, diretor de Gestão Estratégica do NTCPE.

Já o especialista em Comércio Exterior e Relações Internacionais Renan Assis apresentará o painel "A Economia da Exportação: Estruturando o seu Negócio para o Mundo".

O encerramento ficará a cargo de Pedro Miranda, que conduzirá o painel "Construção do Plano de Ação", reunindo orientações práticas para empresas interessadas em iniciar ou ampliar sua atuação no comércio exterior.

O 2º Fórum NTCPE Summit conta com o apoio do Sebrae Pernambuco, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Sinditêxtil-PE, Sindivest-PE, Federação das Associações Comerciais de Pernambuco (Facep), Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), Associação Comercial e Empresarial de Toritama (Acit), Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe (Ascap) e CDL Santa Cruz do Capibaribe.

Serviço

2º Fórum NTCPE Summit

Data: 21 de julho

Horário: 13h30

Local: Auditório do Moda Center – Avenida Moda Center, s/n, Bela Vista, Santa Cruz do Capibaribe

Inscrições gratuitas: forum.ntcpe.org.br

Informações: (81) 3448-0993 | (81) 97307-0458

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