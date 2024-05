2º Salão Imobiliário Hub Nogueira promete aquecer o mercado imobiliário em Pernambuco

A- A+

O 2º Salão Imobiliário Hub Nogueira está prestes a agitar o mercado imobiliário do Recife, trazendo uma variedade de opções, desde imóveis de categoria econômica até os de alto padrão, incluindo oportunidades no litoral. Este evento, organizado pelo Hub Nogueira Corretores, acontecerá de 17 de maio a 02 de junho de 2024, tanto presencialmente na Praça de Eventos do Shopping Recife quanto online, através de um hotsite exclusivo para o evento (salao.hubnogueira.com.br).

Participam do evento as construtoras Due Incorporadora, Moura Dubeux, Exata Engenharia, Pernambuco Construtora, VL Construtora, Max Plural, Ceta, Casa Orange, Tenório Incorporação e Multitécnica. Além disso, o evento contará com o suporte de correspondentes bancários de instituições como Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Banco Inter e Santander, para facilitar o processo de financiamento aos interessados, com aprovação e análise de crédito na hora.

No ano anterior, o evento registrou mais de mil atendimentos e centenas de negociações concluídas. Este ano, a expectativa é repetir os resultados, impulsionado pelas mudanças no Programa Minha Casa Minha Vida, como o aumento de subsídio e do teto de valores dos imóveis, e pelo Programa Morar Bem implementado pelo Governo Estadual.

“Em 2023, o 1º Salão foi um sucesso, e a expectativa é repetir o resultado neste ano. Tivemos um primeiro trimestre acelerado, com números importantes para a abertura do ano, e a perspectiva é um segundo trimestre de crescimento, principalmente pela movimentação da economia com a redução da taxa Selic, incentivos federais e estaduais que facilitam a aquisição de um imóvel, além das condições especiais que estaremos trazendo nesses dias para todas as categorias de imóveis. Temos feito tudo isso pensando nos nossos clientes e na oportunidade de fazer negócio e viabilizar a compra. Essa movimentação do mercado estimula os incorporadores a lançarem novos projetos, o que gera emprego e traz dinamismo à economia”, aponta o CEO do Hub Nogueira Corretores, Armando Nogueira.

O Hub Nogueira Corretores, uma referência no mercado imobiliário do Norte/Nordeste, é um hub de inteligência de negócios imobiliários, composto por diversas imobiliárias associadas. Com escritórios em Boa Viagem, no Recife, a empresa tem crescido significativamente, dobrando sua capacidade de atendimento e se destacando como um dos principais anunciantes do Brasil nas plataformas do Grupo OLX.

