Agroamigo 30ª Agrinordeste: BNB irá disponibilizar cerca de R$5 milhões em linha de crédito para parceiros A feira continua até domingo (3), com funcionamento das 10h às 21h. A entrada é gratuita.

O Projeto Agroamigo, promovido pelo Banco do Nordeste (BNB), um dos principais parceiros da 30ª Agrinordeste, vai disponibilizar cerca de R$5 milhões em linha de crédito para investimento na produção agropecuária. Segundo Paulo Câmara, presidente da instituição financeira, até o fim do ano a vida de diversas famílias será transformada pelo aporte financeiro.

“Pernambuco terá sua produção praticamente dobrada em 2023. Isso é motivo de muita alegria e queremos continuar fazendo isso. O produtor rural terá a oportunidade de acessar o crédito com facilidade dentro dos nossos programas, das nossas linhas”, disse o presidente.

"O Agroamigo financia justamente o pequeno Pronafiano B, com recursos até 12 mil reais, no caso das mulheres. Então, estamos fazendo um mutirão até o final do ano para atingir mais de 1 bilhão de recursos aplicados em Pernambuco”, completou.

Já o deputado estadual Antônio Moraes (PP) ministrou palestra no Seminário de Modernização do Setor Primário, na qual trouxe informações sobre a reforma tributária.

De acordo com ele, a aprovação da medida é de suma importância para a economia. “Não há nenhuma dúvida que a reforma tributária é a mais importante e a mais difícil de ser feita, avançamos bastante agora quando conseguimos passar a primeira parte da reforma pela Câmara Federal. Há uma expectativa muito grande de que ela seja aprovada, pois traz algumas modificações que vão ser muito importantes para quem produz no país”, afirmou o parlamentar.





