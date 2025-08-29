Sex, 29 de Agosto

Agronegócio

32ª edição da Agrinordeste promove mostra de agronegócio no Pernambuco Centro de Convenções

Evento receberá mais de 300 estandes e 30 mil visitantes, entre 4 e 7 de setembro

Feira Agrinordeste 2021 no Centro de Convenções de PernambucoFeira Agrinordeste 2021 no Centro de Convenções de Pernambuco - Foto: Marconi Meireles/Folha de Pernambuco

A 32ª edição da Agrinordeste promoverá uma mostra do setor agropecuário no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, de quinta-feira (4) até domingo (7). O evento, que ocorrerá das 10h às 21h, é organizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe) e reúne mais de 300 estandes. Com entrada gratuita, a expectativa é receber mais de 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias, entre autoridades governamentais e setoriais, produtores rurais, empresários, técnicos, estudantes e público em geral. 

O presidente da Faepe, Pio Guerra, afirma que a feira está consolidada como um espaço de negócios, conhecimento e cultura agro, sendo vitrine estratégica para o desenvolvimento do agronegócio regional. 

“Um espaço de oportunidades para quem faz o agronegócio do Nordeste, ao mesmo tempo em que aproxima o público urbano das riquezas e da cultura do campo”, explica.

 

Haverá, ainda, o 32º Seminário da Agrinordeste, que acontecerá em nove auditórios simultâneos no Centro de Convenções, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos sobre diversos segmentos do agronegócio da região.

A feira também terá mais de 40 estandes de prefeituras de Pernambuco, onde serão apresentadas ações culturais, gastronômicas e de incentivo ao desenvolvimento da economia e de suas tradições. Além disso, caravanas de produtores e estudantes de todo o Nordeste participam, ampliando o alcance, a representatividade e a diversidade característica da feira.  

A Agrinordeste possui o apoio do Sebrae-PE, da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Senar Nacional, Senar Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Banco do Nordeste, Bayer, Sistema OCB/PE, Sudene, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e Conselho Federal de Medicina Veterinária.  Outras informações poderão ser obtidas no site

 

*Com informações da assessoria
 

