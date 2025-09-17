A- A+

comemoração 33 anos da Copergás: empresa celebra idade nova e homenageia entidades parceiras Folha de Pernambuco também recebeu reconhecimento

A celebração dos 33 anos da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) reuniu personalidades das esferas empresarial, política e jurídica, no auditório do RioMar Trade Center, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na manhã desta quarta-feira (17). Durante a oportunidade, a empresa homenageou entidades parceiras.

Representada pelo diretor executivo, Paulo Pugliesi, a Folha de Pernambuco esteve entre os órgãos de comunicação reconhecidos pela contribuição prestada ao longo das mais de três décadas de história.

Antes da solenidade, um coffee break reuniu as pessoas, no hall de entrada do auditório, em tom de confraternização. No início da festividade, o grupo ‘Aria Social’, patrocinado pela organização, fez uma apresentação artística com as músicas ‘Forró no Escuro’, ‘Anunciação’ e ‘Leão do Norte’.

Logo após, a diretoria da empresa agradeceu aos presentes e relembrou a história da companhia fundada em setembro de 1992 e hoje é responsável pela odorização, canalização e distribuição do gás natural em Pernambuco, atendendo aos mercados industrial, residencial, comercial, veicular, de cogeração de energia e a Refinaria Abreu e Lima.

A saudação foi comandada pelo diretor-presidente, o advogado Bruno Monteiro Costa; pelo diretor técnico comercial, Roberto Zanella; e pela diretora administrativa e financeira, Taciana Danzi.



Números da Copergás fechados em 2024

- Atua em 33 cidades;

- Mais de 100 mil unidades consumidoras;

- 1,6 milhões de m3/ dia;

- Faturamento de R$ 2 milhões;

- Extensão de rede de 1.207 km.

Durante a cerimônia, houve entrega de placas aos 17 colaboradores que constróem, dia após dia, a história da instituição. Eles têm 5, 10 e 15 anos de trabalhos prestados à empresa.

Posteriormente, cerca de 26 parceiros e entidades dos mais diversos setores, entre eles a Folha, também receberam o reconhecimento, que tem o formato de uma chama, logomarca da companhia.

Marco histórico

Recentemente, em maio, a Copergás chegou à marca dos 100 mil clientes residenciais conectados à rede de distribuição de gás natural. Essa conquista consolidou a companhia como referência nacional no setor e a primeira do Nordeste a atingir esse nível.

Segundo o diretor-presidente da empresa, o advogado Bruno Monteiro Costa, a posição coloca a Copergás em um grupo de destaque e reforça o papel estratégico dela no desenvolvimento urbano e energético do estado.

“É uma empresa que é patrimônio do estado de Pernambuco. Temos muitas conquistas para comemorar. É a primeira empresa a alcançar 100 mil clientes e a quinta maior distribuidora do Brasil, contribuindo muito para o crescimento de Pernambuco. Hoje é dia de comemoração e de olhar para a frente, que ainda tem muita coisa para acontecer”, declara.

Ainda segundo Monteiro Costa, tem sido uma cobrança do governo do estado a interiorização dos serviços de gás natural prestados pela Copergás.

“Continuaremos sendo um dos agentes mais importantes para o crescimento de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra tem trabalhado muito para modernizar o gás natural, tanto do ponto de vista geográfico, interiorizando o gás natural, quanto do ponto de vista social, levando esse gás para os empreendimentos do ‘Morar Bem’ e do ‘Minha Casa, Minha Vida’. Então, seguiremos contribuindo para esse crescimento e democratizando o gás natural”, acrescenta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, parabenizou a empresa, durante o evento. Ele destacou ainda os investimentos feitos pelo governo e também falou sobre a interiorização dos serviços.

“A Copergás tem sido um dos elos de ousadia do nosso governo. Também estava parada, há décadas, a ideia de levar o gás de verdade lá para Araripina. Ninguém nunca imaginou que dava para fazer. O trabalho de vocês fez isso acontecer”, discursa ele.

Vantagens da adesão ao gás natural

- Fornecimento contínuo, sem necessidade de recarga de botijões;

- Segurança operacional;

- Menor impacto ambiental;

- Redução de custos logísticos.

Para que essa marca de 100 mil clientes fosse alcançada, foi necessário um quadro de estratégia e planejamento de expansão planejada e sustentável, que combina o adensamento da malha na Região Metropolitana do Recife com um forte movimento de interiorização do trabalho.

Somente em 2024, a Copergás registrou aumento recorde de 15,7% no número de clientes e uma crescente de 8,7% no volume médio anual de vendas, que alcançou 23,5 mil m³/dia.



Eixos estratégicos da Copergás 2025-2030

- Desenvolvimento econômico regional;

- Adensamento do gás natural de Pernambuco;

- Mobilidade a partir do gás natural;

- Sustentabilidade do gás natural;

- Inovação no setor de gás natural.

Veja também