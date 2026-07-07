335 empresas e entidades se manifestam sobre tarifas de Trump a produtos brasileiros
Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
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Uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e americanas se manifestaram formalmente sobre a medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em julho deste ano, com base na seção 301
Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). (Veja uma lista mais abaixo).
O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida e o prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho. A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos.
Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla. Além do posicionamento do governo brasileiro, diversas entidades setoriais do País também registraram posicionamento no portal do USTR, como a Confederação Nacional da Indústria (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
O governo Trump justificou a taxação em razão de "políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal".
As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os americanos em detrimento dos investigados. Pode-se dizer que boa parte das manifestações registradas são contrárias à medida, visto que a maioria são de empresas brasileiras e americanas apontando pontos desfavoráveis para sua atividade específica.
Veja 30 empresas que se manifestaram:
Archer Daniels Midland (ADM) - agronegócio
Bauducco Foods Inc. - alimentos
Becton, Dickinson and Company - tecnologia médica
Builders FirstSourc - materiais de construção
Caterpillar Inc. - máquinas e equipamentos
Celanese Corporation - química
Cleveland-Cliffs Inc. - mineração e siderurgia
Coca-Cola Company - bebidas
Companhia Siderúrgica Nacional - siderurgia
Dow - química
Eastman Chemical Company - química
eBay - comércio eletrônico
Faber-Castell - papelaria e materiais de escrita
Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. - materiais de construção
JBS S.A. - alimentos
Kimberly-Clark Corporation - higiene
Klabin S.A. - papel e celulose
Louis Dreyfus Company - agronegócio
Nestlé - alimentos
Nucor Corporation - siderurgia
Olin Winchesater, LLC - defesa e munições
Philip Morris - tabaco
Siemens Energy - energia
Steel Dynamics, Inc. - siderurgia
Suzano S.A. - papel e celulose
Sylvamo - papel e celulose
Taurus Holdings, Inc. - defesa e armas
Tesla, Inc. - indústria automotiva
Tramontina - bens de consumo
WEG Electric Corp. - máquinas e equipamentos
Veja 10 organizações ou entidades que se manifestaram:
Governo do Brasil
Câmara Americana de Comércio para o Brasil
Confederação Nacional da Indústria - principal entidade da indústria brasileira
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - principal federação da indústria brasileira
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - principal entidade do agronegócio brasileiro
Indústria Brasileira de Árvores - principal entidade da indústria brasileira de árvores cultivadas, papel e celulose
Associação Brasileira da Indústria Química - principal entidade da indústria química brasileira
Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - principal entidade da indústria brasileira de alimentos
União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia - principal entidade do setor sucroenergético brasileiro
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - principal entidade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos
A lista completa pode ser encontrada no site do USTR.