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Tarifas 335 empresas e entidades se manifestam sobre tarifas de Trump a produtos brasileiros Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)

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Uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e americanas se manifestaram formalmente sobre a medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em julho deste ano, com base na seção 301

Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). (Veja uma lista mais abaixo).

O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida e o prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho. A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos.

Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla. Além do posicionamento do governo brasileiro, diversas entidades setoriais do País também registraram posicionamento no portal do USTR, como a Confederação Nacional da Indústria (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O governo Trump justificou a taxação em razão de "políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal".

As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os americanos em detrimento dos investigados. Pode-se dizer que boa parte das manifestações registradas são contrárias à medida, visto que a maioria são de empresas brasileiras e americanas apontando pontos desfavoráveis para sua atividade específica.

Veja 30 empresas que se manifestaram:

Archer Daniels Midland (ADM) - agronegócio

Bauducco Foods Inc. - alimentos

Becton, Dickinson and Company - tecnologia médica

Builders FirstSourc - materiais de construção

Caterpillar Inc. - máquinas e equipamentos

Celanese Corporation - química

Cleveland-Cliffs Inc. - mineração e siderurgia

Coca-Cola Company - bebidas

Companhia Siderúrgica Nacional - siderurgia

Dow - química

Eastman Chemical Company - química

eBay - comércio eletrônico

Faber-Castell - papelaria e materiais de escrita

Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. - materiais de construção

JBS S.A. - alimentos

Kimberly-Clark Corporation - higiene

Klabin S.A. - papel e celulose

Louis Dreyfus Company - agronegócio

Nestlé - alimentos

Nucor Corporation - siderurgia

Olin Winchesater, LLC - defesa e munições

Philip Morris - tabaco

Siemens Energy - energia

Steel Dynamics, Inc. - siderurgia

Suzano S.A. - papel e celulose

Sylvamo - papel e celulose

Taurus Holdings, Inc. - defesa e armas

Tesla, Inc. - indústria automotiva

Tramontina - bens de consumo

WEG Electric Corp. - máquinas e equipamentos

Veja 10 organizações ou entidades que se manifestaram:

Governo do Brasil

Câmara Americana de Comércio para o Brasil

Confederação Nacional da Indústria - principal entidade da indústria brasileira

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - principal federação da indústria brasileira

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - principal entidade do agronegócio brasileiro

Indústria Brasileira de Árvores - principal entidade da indústria brasileira de árvores cultivadas, papel e celulose

Associação Brasileira da Indústria Química - principal entidade da indústria química brasileira

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - principal entidade da indústria brasileira de alimentos

União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia - principal entidade do setor sucroenergético brasileiro

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - principal entidade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos

A lista completa pode ser encontrada no site do USTR.

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