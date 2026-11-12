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levantamento Pesquisa aponta que 36% dos brasileiros querem aproveitar a Black Friday para negociar dívidas Percentual é superior ao registrado em 2025, quando 32% demonstravam esse interesse

Um levantamento encomendado pelo Serasa aponta que 36% dos brasileiros pretendem negociar as dívidas durante Black Friday. O percentual é superior ao registrado em 2025, quando 32% demonstravam esse interesse.

Embora eletrônicos (45%) e eletrodomésticos (40%) ainda liderem as categorias de interesse para a Black Friday, a negociação de dívidas aparece logo em seguida, evidenciando que a recuperação da saúde financeira também está entre as prioridades dos brasileiros.

A pesquisa foi realizada em parceria com o Instituto Opinion Box entre 16 e 24 de setembro de 2026 com 1.480 entrevistas online em todo o território nacional. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

O cenário coincide com o pagamento do 13º salário e está inserido do contexto da 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, iniciativa que oferece condições especiais para a regularização de débitos.

O movimento também acompanha um cenário de maior comprometimento financeiro da população: em setembro de 2020, os brasileiros inadimplentes tinham, em média, três dívidas. Atualmente, o número já passou está em quatro, um aumento de 21% em seis anos.

“Esse movimento está diretamente relacionado ao cenário de inadimplência do país e ao orçamento cada vez mais pressionado das famílias”, explica Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa.

“O acúmulo de compromissos financeiros, somado ao peso das despesas básicas do dia a dia, exige escolhas sobre como utilizar os recursos disponíveis. Nesse contexto, vemos que a negociação de dívidas ganha espaço entre as prioridades dos consumidores, que passam a enxergar a recuperação da saúde financeira como uma decisão tão importante quanto aproveitar as ofertas da Black Friday”, acrescenta.

A pesquisa também revela uma preocupação dos consumidores em evitar que as promoções comprometam o orçamento: oito em cada dez entrevistados (81%) afirmam estabelecer um limite de gastos para a Black Friday, enquanto 55% preferem deixar de comprar um produto a assumir uma dívida para aproveitar uma oferta. Além disso, 47% dizem que não comprariam um item em promoção caso estivessem endividados. Apenas 14% reconhecem gastar mais do que o previsto durante o período.

“A Black Friday pode ser uma oportunidade para adquirir algo que realmente faça falta ou esteja nos planos do consumidor, mas é importante não confundir desconto com economia. Antes de comprar, vale avaliar se aquela despesa cabe no orçamento e se não vai comprometer o pagamento de contas essenciais ou o planejamento dos próximos meses”, orienta Aline.

Endividamento

Apesar da preocupação com o planejamento, as dificuldades financeiras ainda impedem parte dos brasileiros de aproveitar as ofertas. Segundo o levantamento, 61% já deixaram de fazer uma compra desejada durante a Black Friday por estarem endividados ou com o orçamento apertado.

O histórico de compras realizadas sem planejamento também chama a atenção: 36% dos entrevistados já recorreram a empréstimos, financiamentos, parcelamento de boletos ou cheque especial para comprar durante a data. Ainda, 30% afirmam já ter comprometido o orçamento em razão de compras feitas na Black Friday.

“No momento em que o consumidor precisa recorrer a crédito ou comprometer despesas futuras para aproveitar uma promoção, é importante parar e reavaliar a decisão. Uma oferta só representa uma vantagem quando pode ser aproveitada sem gerar um desequilíbrio financeiro”, reforça Aline.

Renda extra

Outra tendência identificada pela pesquisa é a intenção de aproveitar o movimento da Black Friday para gerar renda adicional: entre os consumidores que pretendem comprar na data, cerca de um terço (33%) afirma que fará alguma atividade para conseguir dinheiro extra durante o período, e outros 20% ainda estão considerando essa possibilidade.

Entre os que pretendem ou consideram obter essa renda, 71% estimam ganhar entre R$ 501 e R$ 5 mil. O destino desse dinheiro também demonstra a preocupação com a organização financeira: 26% pretendem utilizar a renda extra para pagar dívidas, enquanto 14% planejam investir o valor para o futuro.

“Recursos extras podem fazer diferença na reorganização das finanças, especialmente para quem está tentando sair do endividamento. O ideal é definir previamente o destino desse dinheiro, considerando as prioridades do orçamento. Se existem dívidas em aberto, utilizar parte do valor para negociar esses compromissos pode ajudar a recuperar o equilíbrio financeiro e começar o próximo ano com mais tranquilidade”, finaliza a especialista.

Feirão

Para quem deseja aproveitar o período para regularizar as contas, até às 23h59 do dia 6 de dezembro, o Feirão Serasa Limpa Nome reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras que disponibilizará descontos de até 99%. Consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar de forma online, por meio do site, do app Serasa no Google Play e App Store, além do número oficial (11) 99575-2096.



Há, ainda, a possibilidade de realizar um atendimento presencial, que pode ser feito em 7 mil agências dos Correios, que oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa até o final do Feirão. Para realizar o atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.

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