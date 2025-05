A- A+

LOGÍSTICA 39º Workshop de Logística: Soluções e Tendências desembarca no Recife com novidades para o seto Evento nacional itinerante acontece pelasétima vez na capital pernambucana com inscrições gratuitas

Nos dias 11 e 12 de junho, o Grupo Painel Logístico realiza a 39ª edição do Workshop de Logística: Soluções e Tendências, no Mar Hotel Convention, em Boa Viagem, reunindo profissionais, empresas e especialistas para dois dias de imersão nas mais recentes tecnologias, tendências e soluções do setor.

As inscrições são gratuitas pelo Sympla. Com seis edições realizadas na cidade, o evento já se consolidou como um dos principais fóruns regionais de discussão logística e contará com palestras, cases de sucesso, exposição de soluções e oportunidades de networking, das 13h às 19h.

“O Nordeste é um mercado em constante crescimento, e o workshop chega para conectar ideias, apresentar soluções e impulsionar negócios. Queremos que os participantes saiam com insights valiosos paraaplicar em suas operações”, destaca Deivid Roberto, CEO do Grupo PainelLogístico.

Entre as empresas confirmadas na edição do Recife estão: Superflex, Technico Empilhadeiras, W3, Bisnwanger, Engesystems, R2 Barcode, Kaizen Solutions, FTLOG, Vamos e Cone Multimodal.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas com vagas limitadas. Interessados podem garantir seu lugar pelo Sympla no link.









