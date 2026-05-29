A- A+

Brasil Milhões de declarações de IR já foram entregues a poucas horas do fim do prazo Em 2026, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda enfrentou problemas significativos

A poucas horas para o encerramento da entrega da declaração de Imposto de Renda, 42 milhões de declarações foram entregues. Segundo José Carlos Fonseca, supervisor técnico da Receita Federal , 44 milhões de documentos deverão ser entregues em 2026.

Neste ano, muitos contribuintes relataram erros em valores de rendimentos e de imposto retido na fonte, além de lacunas em informações que costumavam aparecer automaticamente nos anos anteriores. Inicialmente, isso gerou uma taxa maior de declarações retidas na malha fina em comparação a 2025.

Segundo Fonseca, no final de março, 10,78% das declarações ficaram retidas contra 8,21% do ano passado. Ao final de abril, os números eram 6,61% contra 4,99%. No final de maio, os números eram quase igual: 4,97% (2026) contra 4,68% (2025).

Em 2026, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda enfrentou problemas significativos devido a uma mudança estrutural na forma como o Fisco coleta informações. O principal motivo foi o fim da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), que era a base de dados central de onde a Receita extraía a maior parte das informações para o modelo pré-preenchido.

Com a extinção da DIRF, os dados passaram a ser informados por meio do eSocial e do EFD-Reinf. Essa transição no fluxo de informações enviadas pelas fontes pagadoras (empresas e bancos) causou atrasos e inconsistências na importação automática dos dados para o rascunho dos contribuintes.

Devido a essas falhas técnicas na nova base de dados, a própria Receita Federal emitiu alertas orientando os contribuintes a não confiarem cegamente na declaração pré-preenchida em 2026, reforçando a necessidade de conferir cada dado com o informe de rendimentos oficial fornecido pela empresa ou instituição financeira

Até o momento, a Receita Federal recebeu cerca de milhões de declarações. A expectativa inicial era atingir a marca de 44 milhões de documentos entregues em 2026 .

O prazo para entrega da declaração em 2026 termina hoje, 29 de maio, às 23h59min59s. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Em casos mais graves de descumprimento, a multa por não declarar pode atingir até 150% do valor inicial

Veja também