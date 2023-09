4ª edição da Artesanal Nordeste acontece em outubro, no Centro de Convenções, em Olinda

A- A+

Com o intuito de oferecer oportunidade de geração de renda para homens e mulheres do artesanato que buscam se capacitar, entre os dias 05 e 08 de outubro, acontece a 4ª edição da Artesanal Nordeste, no Centro de Convenções, em Olinda. O evento funcionará das 13h às 20h.

O evento é a feira da matéria prima para o artesanato e atende os segmentos das indústrias de tintas e máquinas de costura; linhas e fios; tecidos e fitas; pincéis, scrapbooking, patchwork, bijuterias, confecção de bonecas, costura criativa entre outros. A Artesanal Nordeste também estimula a criatividade e o empreendedorismo de pessoas que gostam, fazem e vivem de arte, artesanato e artes manuais, com diversos cursos, palestras e workshops.

Serão mais de 80 empresas expositoras - fabricantes e distribuidoras. Entre elas estão a Fashion Maq, a Dani Delinski, Recife Papéis, Avil Tecidos e Aviamentos, Feltros Santa Fé, Fitas Progresso, Linhas Círculo, Euroroma e o Armarinho Ivo.

De acordo com os organizadores do evento, a expectativa para esta edição é receber cerca de 20 mil pessoas, contabilizando um crescimento real em torno de 15% com relação à edição de 2022. Também é esperado um aumento proporcional na quantidade de negócios gerados e no volume de vendas. Estão previstas mais de 40 caravanas, vindas de todas as regiões do Nordeste e de municípios do interior de Pernambuco.

Capacitação

Durante os quatro dias do evento serão oferecidos cursos de crochê, feltro, laços, pompom, tricô, macramê, bordados, bijuterias e confeitaria. Haverá ainda exposições, demonstrações e lançamentos de novos produtos e novas técnicas. No local será possível comprar materiais, máquinas, ferramentas, tecidos, linhas, fios, EVA, aviamentos, acessórios e papéis entre outros.

Empregos

Os organizadores não falam em números fechados, mas durante a feira serão gerados mais de 200 empregos temporários e indiretos. São trabalhadores ligados às empresas montadoras de estandes, de segurança, serviços elétricos, transporte, ambulâncias, limpeza e manutenção, hotéis e receptivos; bombeiros civis e recepcionistas, entre outros.

