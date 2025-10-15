A- A+

TURISMO 4º Fórum Nacional da Academia de Eventos e Turismo discute cultura e economia no Recife Evento promove o diálogo entre profissionais, acadêmicos e lideranças

A Academia Brasileira de Eventos e Turismo realiza, nos dias 28 e 29 de outubro, a quarta edição do Fórum Nacional da entidade. O encontro reunirá especialistas de todo o País no Recife para debater o tema “Dos territórios e experiências à força cultural e econômica dos eventos e turismo”.

O Fórum propõe uma reflexão sobre o papel estratégico dos eventos e do turismo como indutores de desenvolvimento econômico e valorização cultural dos territórios brasileiros. A programação reunirá pesquisadores, gestores públicos, profissionais do trade turístico e da indústria de eventos, que debaterão tendências, políticas públicas e experiências regionais de sucesso.

No dia 28, a programação será marcada pela conexão entre academia e a indústria de Eventos e Turismo, com atividades nos período da manhã (8h às 12h) e da tarde (14h às 18h), incluindo painéis, palestras e mesas-redondas. Pela manhã, o painel “Eventos que movem economia e cultura: muito além do palco” abrirá as discussões com a presença de Eduardo Loyo, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), e dos acadêmicos Anya Ribeiro, Toni Sando e Toninho Izidoro, além de Tony Souza, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel PE).

Em seguida, o tema “Destinos MICE: a força dos eventos e viagens de incentivo na construção de identidades” trará reflexões sobre o papel dos eventos na revitalização urbana e na valorização cultural, com apresentações de Thiago Ângelus, secretário de Turismo e Lazer de Recife, e Ana Paula Vilaça, secretária especial, Chefe do Gabinete do Centro do Recife.

As atividades retomam à tarde, com o painel “Feiras: a força que move negócios e conecta culturas”, reunindo os acadêmicos Romano Pansera e Enid Câmara, e representantes da Fecomércio-PE. Na sequência, o professor e acadêmico Mário Beni conduzirá a palestra magna “A ação do Estado na administração pública do turismo e a capacidade institucional para a gestão do turismo”.

Encerrando o dia, o painel “Cultura e eventos: a alquimia que transforma identidade em desenvolvimento” contará com os acadêmicos Roberto Pereira, acompanhado pelos debatedores e também acadêmicos Marisa Canton e Norton Lenhart, destacando a força transformadora da cultura na economia criativa.

Já no dia 29, o Fórum prossegue com uma sessão privativa entre os acadêmicos da instituição, convidados e visitas técnicas, incluindo a Oficina Francisco Brennand, o Centro de Eventos Recife, o Pernambuco Centro de Convenções (PECECON) e Recife Expo Center (REC), além do Paço do Frevo.

“Mais do que um setor econômico, eventos e turismo são expressões da cultura, da criatividade e da identidade de um país. Ao sediar o Fórum em Recife, a Academia reforça a importância de valorizar as potencialidades regionais e reconhecer o impacto transformador da nossa indústria na vida das pessoas”, destaca o presidente Sergio Junqueira Arantes.

O Fórum Nacional é uma iniciativa da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, instituição sem fins lucrativos que reúne acadêmicos, pesquisadores e profissionais com notório saber e experiência na área e tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento e reconhecimento da cadeia produtiva de eventos e turismo no Brasil.

