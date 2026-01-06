509 outorgas de usinas foram revogados em 2025, a pedido das empresas, diz Aneel

A- A+

OUTORGAS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta terça-feira, 6, que ao longo de 2025 foram revogadas 509 outorgas de usinas solares e eólicas, somando aproximadamente 22 gigawatts de potência elétrica. Conforme o balanço apresentado, essas revogações foram solicitadas pelas empresas.

Os pedidos ocorrem quando o empreendedor entende que o projeto não é viável. Em geral, o encerramento dos contratos também pode ocorrer após descumprimento de cláusulas contratuais e de normas regulatórias. Em setembro do ano passado, a diretoria colegiada revogou a outorga da empresa Gold Energia para atuar na comercialização de energia elétrica, por exemplo.

Nesta terça, também foi informado que 158 empreendimentos de geração de energia elétrica solicitaram a revogação da outorga, nos termos da lei da conversão da Medida Provisória (MP) com a modernização do marco regulatório do setor elétrico, sancionada no ano passado.

A Lei abriu a possibilidade para a revogação, sem penalidades, de 348 empreendimentos de geração de energia elétrica, especificamente aqueles que tiveram prorrogação do prazo para enquadramento no desconto das tarifas de uso da rede, mas não assinaram o contrato de uso do sistema.

O prazo para esse pedido encerrou em 26 de dezembro de 2025. O conjunto 158 empreendimentos que pediram a renovação somam R$ 1,04 bilhão em valor da garantia dos projetos. Dos 190 que não pediram a renovação no prazo, o valor da garantia dos projetos totaliza R$ 1,41 bilhão.



