CARNAVAL 2024 57 mil postos de trabalho temporário, 3,4 milhões de foliões: veja números do Carnaval do Recife Este ano, a festividade ocorreu, pela primeira vez, ao longo de seis dias na Cidade, começando na última quinta-feira (8) e terminando na terça-feira (13)

O Carnaval do Recife 2024 teve uma movimentação econômica de R$ 2,4 bilhões e gerou mais de 57 mil postos de trabalho temporários entre formais e informais, de acordo com a Prefeitura do Recife. Cerca de 3,4 milhões de foliões circularam nos dias de festa, 20% a mais do que em 2023.

O balanço da Festa de Momo na cidade foi divulgado nesta quarta-feira de Cinzas (14), no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

Além disso, 96% da rede hoteleira esteve ocupada durante o período. Mais de 150 mil pessoas circularam no Aeroporto dos Guararapes. O aeroporto também contou com mais de 196 voos extras.

Ainda segundo a prefeitura municipal, 763 mil pessoas circularam nas três centrais do Carnaval, o que ocasionou mais de R$ 3,6 milhões de movimentação financeira.





Este ano, a festividade ocorreu, pela primeira vez, ao longo de seis dias na Cidade, começando na última quinta-feira (8) e terminando na terça-feira (13).

