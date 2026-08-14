Sex, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fundação Getúlio Vargas

59,3% consideram improvável perder emprego ou renda nos próximos 6 meses, mostra FGV

Na outra ponta, 12,1% avaliam ser "provável" ou "muito provável" que haja perda do emprego e/ou da fonte de renda no horizonte de seis meses

Reportar Erro
59,3% consideram improvável perder emprego ou renda nos próximos 6 meses, mostra FGV59,3% consideram improvável perder emprego ou renda nos próximos 6 meses, mostra FGV - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A maior parte dos trabalhadores (59,3%) considera "muito improvável" ou "improvável" perder o principal emprego e/ou fonte de renda nos próximos seis meses, segundo a Sondagem de Mercado de Trabalho, divulgada nesta sexta-feira, 14, pela Fundação Getulio Vargas (FGV) do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV) Ibre, com dados do trimestre encerrado em julho de 2026.

Na outra ponta, 12,1% avaliam ser "provável" ou "muito provável" que haja perda do emprego e/ou da fonte de renda no horizonte de seis meses. O restante dos respondentes declarou não saber responder.

Leia também

• Desemprego de mulheres é 39% maior que de homens no 2º tri/26, afirma IBGE

• Taxa de desemprego cai em 13 das 27 unidades da federação no 2º trimestre, diz IBGE

• Bônus de Itaipu deve pressionar energia elétrica para baixo no IPCA de agosto, prevê IBGE

Na comparação com o mesmo período de 2025, a FGV registrou alta de 4,9% na soma das parcelas "muito improvável" e "improvável", atingindo o maior valor desde o início da série, em junho de 2025. Já a parcela que considera "provável" ou "muito provável" recuou 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado, no menor nível do período da série. A FGV ressalta que, como as séries ainda são curtas e não possuem ajuste sazonal, comparações na margem exigem cautela.

"Os resultados de julho da sondagem reforçam a percepção de mercado de trabalho aquecido. Considerando que, mesmo com alguma desaceleração da economia, a taxa de desemprego continua registrando números baixos em termos históricos e a população ocupada segue crescendo, o resultado sugere que esse cenário não deve se alterar nos próximos meses. Os números sobre o mercado de trabalho podem até evoluir em ritmo menos intenso nessa segunda metade do ano, mas ainda em patamar positivo", afirmou Rodolpho Tobler, superintendente adjunto do FGV Ibre.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter